Rede social Andrei Rodrigues

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, negou a existência de um racha dentro da instituição e afirmou que não pretende se intimidar diante das críticas à sua gestão. A declaração foi feita nesta segunda-feira (16), durante uma cerimônia em comemoração ao Dia do Policial Federal.

Sem mencionar nomes, Rodrigues afirmou que os ataques direcionados a ele, à instituição e até mesmo a seus familiares estariam relacionados a interesses por posições de poder dentro da corporação.

Por mais que ataquem a instituição e a mim e aos meus familiares diretamente, não irão me intimidar, porque sabemos o que está por trás de tudo, a cobiça a cargos. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal





A fala ocorre em meio a questionamentos sobre o ambiente interno da PF e a condução da instituição.

Crise interna envolve investigação do Banco Master

O pronunciamento acontece após uma sequência de divergências entre a direção da Polícia Federal e integrantes da corporação que trabalhavam em investigações relacionadas ao Banco Master.

O episódio ganhou força depois que dois delegados, Daniel Cola e Wenderson Cajé, foram afastados de funções de chefia. Eles participavam de trabalhos relacionados à análise de informações encontradas no celular de Daniel Vorcaro, fundador do banco.

O material reunia referências a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Os relatórios produzidos pelos investigadores provocaram divergências sobre o conteúdo dos documentos e a forma como as informações deveriam ser apresentadas.

Segundo a direção da PF, os delegados extrapolaram suas atribuições na elaboração dos relatórios. A cúpula também defendeu que os documentos deveriam se limitar à descrição dos dados encontrados, sem interpretações.

Associação de delegados questionou afastamentos

As mudanças provocaram reação da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). A entidade criticou os afastamentos e afirmou que divergências de entendimento jurídico não deveriam motivar alterações nas funções dos responsáveis pelas investigações.

A associação também questionou a atuação da direção da PF na condução dos documentos e defendeu a autonomia dos delegados responsáveis pelos procedimentos.

Em meio ao desgaste, Andrei Rodrigues pediu para deixar a associação. O episódio ampliou as divergências entre a direção da corporação e representantes da categoria.

Diretor defende atuação da Polícia Federal

Durante a cerimônia desta segunda-feira, Rodrigues também ressaltou que a Polícia Federal deve manter uma atuação técnica e imparcial, sem se submeter a interesses individuais.

O diretor afirmou que nenhuma pessoa ou grupo deve se colocar acima da instituição e defendeu o respeito à Constituição, às leis e às atribuições de cada cargo.

Apesar de negar a existência de uma divisão interna, o pronunciamento ocorre em um momento de questionamentos sobre a gestão da corporação e a autonomia dos investigadores envolvidos em casos de grande repercussão nacional.