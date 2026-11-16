Reprodução Viaduto Pedroso, no Centro de São Paulo



Uma menina de 4 anos morreu depois de cair do Viaduto Pedroso, no bairro da Liberdade, sobre a Avenida 23 de Maio, na região central da cidade de São Paulo. A mãe, de 23 anos, foi presa pela Polícia Civil e vai responder pelo crime de homicídio.

Guardas civis metropolitanos que realizavam patrulhamento foram chamados, no último domingo (15), para atender à ocorrência e encontraram a criança já caída na via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e a levou ao Hospital das Clínicas, onde os médicos constataram a morte.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os agentes precisaram conter a mãe da criança, que estava cercada por pessoas que passavam pelo local. Testemunhas relataram aos guardas que ela mesma teria arremessado a filha do viaduto.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, a criança teria primeiro caído em uma parte da própria estrutura do viaduto e, em seguida, no acostamento da via.





Suspeita tinha comportamento alterado

Segundo os oficiais, a mãe apresentava comportamento alterado quando foi abordada, aparentando estar em surto, e não respondia os agentes. Pouco tempo depois ela começou a ficar agitada e também foi encaminhada ao hospital, permanecendo sob escolta de agentes policiais durante o atendimento.

A polícia ainda não informou o que motivou o ato nem se a mulher tem histórico de problemas de saúde.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) confirmou que o caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial, no Jardins; a unidade conduz a investigação.

O viaduto

O Viaduto Pedroso liga a região da Liberdade à Bela Vista, também no centro paulistano, passando por cima da Avenida 23 de Maio, uma das vias mais importantes e movimentadas da capital.