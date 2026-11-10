Reprodução / STJ Humberto Pradera, servidor exonerado do STJ, é investigado por suposto vazamento de decisões judiciais

A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (10), Humberto Pradera, ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspeito de repassar informações sigilosas de processos em tramitação na Corte ao advogado Willer Tomaz, ligado ao senador Flávio Bolsonaro (PL) . A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e faz parte da Operação Linceu, que investiga possíveis crimes de violação de sigilo funcional, corrupção e lavagem de dinheiro.

Pradera foi secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ e havia sido exonerado do cargo em 16 de outubro. A prisão ocorre cerca de um mês depois de a PF cumprir mandados de busca e apreensão contra o ex-servidor, em 19 de outubro.

Segundo a investigação, os policiais identificaram comunicações entre Pradera e Tomaz nas quais o então funcionário do tribunal compartilhava informações sobre demandas internas da Corte. Em um dos episódios, ele teria enviado ao advogado uma fotografia de documentos exibidos na tela de um computador, em um ambiente aparentemente funcional.

Em outro registro, de outubro de 2024, o ex-servidor teria antecipado conteúdo relacionado a um processo de interesse do núcleo do advogado. As mensagens foram mencionadas em relatório da Polícia Federal.

A investigação apura, em tese, os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Outras tipificações poderão ser consideradas caso sejam identificados novos elementos.

O que a PF encontrou na troca de mensagens

De acordo com trecho do relatório da PF obtido pela CNN Brasil, as conversas indicam que Pradera informava Tomaz sobre assuntos internos do STJ, incluindo a designação de servidores para tratar de determinados temas.

Em uma das mensagens, o ex-funcionário teria afirmado que manteria o advogado atualizado sobre o andamento de uma demanda. Em outro episódio, encaminhou uma fotografia de documentos exibidos em um computador, em um ambiente que aparentava ser de trabalho.

A PF também identificou uma comunicação de outubro de 2024 que, segundo os investigadores, indicaria a circulação antecipada de conteúdo relacionado a um processo de interesse do grupo ligado a Tomaz.

O peculato eletrônico, outro crime investigado, diz respeito ao uso indevido de sistemas ou recursos eletrônicos públicos em benefício próprio ou de terceiros, conforme o enquadramento jurídico da conduta.

Quem é Willer Tomaz e qual sua relação com Flávio Bolsonaro

Willer Tomaz é advogado e um dos proprietários do jatinho utilizado por Flávio Bolsonaro em uma viagem realizada em janeiro de 2025. O vínculo entre os dois ganhou atenção durante a apuração sobre os deslocamentos do senador. Atualmente, os dois estão morando nos Estados Unidos.

O advogado também aparece em outra frente de investigação da Polícia Federal, relacionada a suspeitas de movimentações financeiras e patrimoniais que poderiam ter sido utilizadas para ocultar recursos ligados ao senador Weverton Rocha (PDT-MA) e a familiares dele.

Segundo a PF, Tomaz é suspeito de ter atuado na lavagem de dinheiro no contexto dessa apuração.

Em agosto de 2026, o advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão em uma investigação sobre possíveis operações financeiras e patrimoniais relacionadas ao parlamentar.

Na ocasião, Tomaz negou envolvimento em irregularidades relacionadas ao INSS. Em nota, afirmou que não teve participação nos fatos investigados e que não figurava como investigado na apuração da Polícia Federal.

Qual a relação com a Operação Sem Desconto?

A investigação envolvendo Weverton Rocha tem relação com a Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025 pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

A operação apura um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A suspeita é de que beneficiários tenham sido incluídos em cobranças de mensalidades sem consentimento.

O nome de Willer Tomaz surgiu no contexto das apurações sobre possíveis movimentações financeiras e patrimoniais relacionadas ao senador maranhense.

Contudo, a investigação sobre o ex-servidor do STJ tem um foco específico, que é apurar se informações protegidas de processos judiciais foram repassadas indevidamente ao advogado e se houve pagamento ou movimentação financeira relacionada à conduta.

Até o momento, as suspeitas investigadas não representam comprovação de culpa dos envolvidos.





O que é a Operação Linceu

A Operação Linceu foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar o possível vazamento de informações sigilosas do Superior Tribunal de Justiça.

O foco é esclarecer se Humberto Pradera utilizou o acesso que tinha em razão do cargo para obter ou compartilhar dados internos do tribunal com Willer Tomaz.

A apuração considera possíveis crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

A prisão preventiva desta terça-feira é uma medida cautelar determinada pelo STF no curso da investigação. O caso continua sob apuração da Polícia Federal, que poderá aprofundar as diligências e identificar eventuais outros envolvidos.