Valter Campanato/Agência Brasil Presidente do STF, ministro Edson Fachin

O arquivamento do inquérito das fake news pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, não significa o fim de todas as investigações relacionadas a ataques contra a Corte e às instituições democráticas. Embora o procedimento principal tenha sido encerrado na segunda-feira (9), 104 apurações vinculadas a ele ainda passarão por uma análise individual para definir se devem continuar, ser arquivadas ou encaminhadas a outras instâncias da Justiça.

A decisão encerra o chamado inquérito-mãe, investigação aberta em março de 2019 e conduzida por mais de sete anos pelo ministro Alexandre de Moraes. Fachin determinou que cada procedimento derivado tenha seu próprio objeto e elementos concretos que justifiquem eventual continuidade.

Na prática, isso significa que investigações em andamento não serão automaticamente interrompidas. Também não haverá anulação das provas reunidas, das decisões judiciais tomadas durante o processo ou das condenações que tenham resultado das apurações.

O que acontece com as 104 investigações

Os 104 procedimentos herdados por Fachin incluem investigações, medidas cautelares e notícias de possíveis crimes relacionadas ao inquérito original. Cada caso deverá ser examinado separadamente, considerando os elementos reunidos e a necessidade de novas diligências.

A partir dessa avaliação, existem três possibilidades principais:

Continuidade: procedimentos que apresentem fatos determinados e elementos concretos poderão seguir em andamento, desde que tenham fundamentação própria.

Arquivamento: apurações que não apresentem justificativa suficiente para prosseguir poderão ser encerradas.

Redistribuição: casos que não sejam de competência do STF poderão ser encaminhados a outras instâncias do Judiciário.

Parte dos procedimentos já havia sido arquivada ou redistribuída antes mesmo do encerramento do inquérito principal.

Fachin também estabeleceu que as provas reunidas durante a investigação original poderão ser compartilhadas com autoridades responsáveis por apurações independentes. Para isso, deverão ser preservadas a integridade dos materiais, a cadeia de custódia, que são os registro de todos os procedimentos de coleta, armazenamento e transferência de uma prova, e a possibilidade de acesso das partes envolvidas.

Medidas contra investigados continuam valendo

O encerramento do inquérito principal também não derruba automaticamente as medidas judiciais impostas durante as investigações.

Restrições como bloqueios de contas bancárias e outras medidas cautelares deverão ser reavaliadas individualmente pelos juízes responsáveis por cada procedimento. Caberá a eles decidir se ainda existem motivos para manter as determinações ou se elas devem ser revogadas.

As ações penais nas quais as denúncias já foram recebidas pela Justiça também continuam tramitando normalmente. O arquivamento do inquérito-mãe não representa absolvição dos investigados nem invalida processos que já avançaram para outras etapas.

Fachin ainda proibiu a realização de novas diligências no procedimento principal. O sigilo dos autos deverá ser encerrado depois da separação de documentos que contenham informações protegidas, como dados bancários, fiscais, telefônicos e relacionados à vida privada.

Por que Fachin decidiu encerrar o inquérito das fake news?

Ao justificar o encerramento, Fachin não questionou a legalidade da abertura do inquérito nem a validade das medidas adotadas regularmente durante sua tramitação.

Entretanto, o ministro considerou que a investigação não poderia permanecer aberta por tempo indeterminado, com a possibilidade de incorporar continuamente novos fatos e investigados.

Na avaliação do presidente do STF, a duração extraordinária do procedimento, a ampliação sucessiva de seu objeto e a ausência de uma perspectiva de conclusão tornaram sua continuidade incompatível com garantias constitucionais.

Em sua decisão, Fachin afirmou que a complexidade de uma investigação pode justificar o tempo necessário para esclarecer fatos determinados, mas não autoriza a ausência de um prazo final ou a renovação permanente do objeto investigado.

O arquivamento atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na segunda-feira (9), o procurador-geral, Paulo Gonet, reconheceu que o objeto específico da investigação havia se esgotado.

A Polícia Federal (PF) também havia contribuído para a conclusão do procedimento. Em 19 de outubro, a corporação entregou um relatório com o resultado das diligências que ainda estavam pendentes.

Como começou o inquérito das fake news

O inquérito foi instaurado em março de 2019, durante a presidência do ministro Dias Toffoli no STF. Na ocasião, Toffoli designou Alexandre de Moraes como relator do procedimento.

A investigação tinha como objetivo apurar a divulgação de notícias fraudulentas, ameaças, denunciações caluniosas e ataques à honra e à segurança dos ministros da Corte e de seus familiares.

Com o passar dos anos, o alcance da apuração foi ampliado. O procedimento passou a investigar também suspeitas de financiamento e disseminação coordenada de ataques nas redes sociais, além de situações relacionadas a ameaças às instituições democráticas.

Em 2020, o plenário do STF reconheceu a constitucionalidade do inquérito durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 572. Na ocasião, os ministros estabeleceram que a investigação deveria respeitar as garantias dos investigados e a liberdade de expressão.

A decisão de Fachin não altera esse entendimento. O presidente da Corte questionou, especificamente, a permanência do procedimento por um período indefinido.





Por que Fachin assumiu a condução do caso?

A revisão dos procedimentos começou em setembro, quando Fachin retirou de Alexandre de Moraes a condução do inquérito das fake news e transferiu a responsabilidade para a Presidência do STF.

A mudança ocorreu em meio aos desdobramentos da crise envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro no Supremo. Na ocasião, Moraes tentou incluir o ministro André Mendonça no inquérito das fake news.

Depois de assumir o caso, Fachin determinou que a Polícia Federal informasse quais diligências ainda estavam pendentes e solicitou à PGR uma manifestação sobre o cumprimento dos objetivos da investigação.

No início de outubro, estabeleceu prazo de 30 dias para a entrega do relatório final da PF. A análise do material e a manifestação da Procuradoria-Geral da República abriram caminho para o encerramento do procedimento principal.

Antes disso, em 26 de outubro, Fachin também havia encerrado o inquérito que investigava a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. A apuração tratava de articulações para pressionar ministros do Supremo e buscar sanções contra o Brasil.

Na avaliação do ministro, aquele procedimento também já havia cumprido sua finalidade.

Assim, o encerramento do inquérito das fake news marca o fim de uma investigação que durou mais de sete anos, mas não representa o encerramento automático dos casos derivados dela. O futuro das 104 apurações dependerá de decisões individuais e da existência de fundamentos jurídicos para sua continuidade.