Políciais Militares realizam operação nas comunidades da Zona Oeste
Divulgação / PMERJ
Políciais Militares realizam operação nas comunidades da Zona Oeste

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) realizam, na manhã desta terça-feira (10), uma operação conjunta nas comunidades do Sapo, Sossego, 48 e Santo André, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As localidades são dominadas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Duas pessoas foram presas até o momento e nove unidades escolares tiveram suas aulas suspensas. 

Segundo a Polícia Militar, a operação tem como objetivo desarticular ações da facção e combater cobranças ilegais por serviços nas comunidades, como internet e televisão. Com a chegada das equipes às comunidades, criminosos incendiaram barricadas para dificultar o acesso dos agentes.

Drogas foram apreendidas

Além das duas prisões, os policiais apreenderam com os detidos materiais entorpecentes e uma balança de precisão, que costuma ser utilizada para pesar drogas.


Segundo a Polícia Militar, os criminosos deixaram a comunidade da Coreia de carro pela estrada dos Coqueiros, em direção à avenida Brasil, e foram abordados pelo cerco tático da operação.

Durante a revista, os agentes encontraram os materiais ilícitos que foram encaminhados para a 34ª DP. (Bangu).


Escolas foram afetadas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, diversas unidades escolares foram impactadas pela operação. Três ficam na comunidade do Sapo e seis na Favela do 48. Na região da César Maia, as unidades funcionam com atendimento presencial.

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