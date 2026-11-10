Policiais militares do 14º BPM (Bangu) realizam, na manhã desta terça-feira (10), uma operação conjunta nas comunidades do Sapo, Sossego, 48 e Santo André, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As localidades são dominadas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Duas pessoas foram presas até o momento e nove unidades escolares tiveram suas aulas suspensas.
Drogas foram apreendidas
Além das duas prisões, os policiais apreenderam com os detidos materiais entorpecentes e uma balança de precisão, que costuma ser utilizada para pesar drogas.
Segundo a Polícia Militar, os criminosos deixaram a comunidade da Coreia de carro pela estrada dos Coqueiros, em direção à avenida Brasil, e foram abordados pelo cerco tático da operação.
Durante a revista, os agentes encontraram os materiais ilícitos que foram encaminhados para a 34ª DP. (Bangu).
Escolas foram afetadas
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, diversas unidades escolares foram impactadas pela operação. Três ficam na comunidade do Sapo e seis na Favela do 48. Na região da César Maia, as unidades funcionam com atendimento presencial.