Divulgação / PMERJ Políciais Militares realizam operação nas comunidades da Zona Oeste

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) realizam, na manhã desta terça-feira (10), uma operação conjunta nas comunidades do Sapo, Sossego, 48 e Santo André, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As localidades são dominadas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Duas pessoas foram presas até o momento e nove unidades escolares tiveram suas aulas suspensas.

➡️ OPERAÇÃO | Policiais militares do #14BPM realizam, nesta terça-feira (10/11), operações nas comunidades do Sapo, Sossego, 48 e Santo André, na Zona Oeste do Rio. As ações têm como objetivo desarticular a atuação do crime organizado nas localidades. #ServireProteger #PMERJ https://t.co/GGXSijInRw — @pmerj (@PMERJ) November 10, 2026

Drogas foram apreendidas

Segundo aa operação tem como objetivo desarticular ações dae combater cobranças ilegais por serviços nas comunidades, como internet e televisão. Com a chegada das equipes às comunidades,para dificultar o acesso dos agentes.

Além das duas prisões, os policiais apreenderam com os detidos materiais entorpecentes e uma balança de precisão, que costuma ser utilizada para pesar drogas.

🛑 DROGAS APREENDIDAS | Policiais do #14BPM, durante cerco tático na Estrada do Quafá, em Bangu, na madrugada desta terça-feira (10), detiveram dois suspeitos. Após revista no veículo, as equipes localizaram farto material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP. https://t.co/Nnl9t995rs — @pmerj (@PMERJ) November 10, 2026





Segundo a Polícia Militar, os criminosos deixaram a comunidade da Coreia de carro pela estrada dos Coqueiros, em direção à avenida Brasil, e foram abordados pelo cerco tático da operação.

Durante a revista, os agentes encontraram os materiais ilícitos que foram encaminhados para a 34ª DP. (Bangu).





Escolas foram afetadas



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, diversas unidades escolares foram impactadas pela operação. Três ficam na comunidade do Sapo e seis na Favela do 48. Na região da César Maia, as unidades funcionam com atendimento presencial.

