Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão Especial sobre Maioridade Penal (PEC 032/15)

A Câmara dos Deputados retoma nesta terça-feira (10) a discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Uma comissão especial realiza duas audiências públicas nesta semana para avaliar os impactos de uma eventual mudança na segurança pública, no sistema de Justiça e nas políticas de proteção a crianças e adolescentes.

O debate envolve a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2015, que prevê reduzir de 18 para 16 anos a idade a partir da qual uma pessoa pode responder criminalmente como adulta. O texto voltou a avançar na Câmara em 2026, depois de receber aval da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em junho, e da criação de um colegiado específico para analisar o tema, em julho.

As audiências estão marcadas para as 14h30. A primeira, nesta terça-feira (10), discutirá os possíveis efeitos da mudança na segurança pública, na Justiça criminal e nas políticas de prevenção à criminalidade. Também serão abordados os desafios relacionados ao tratamento jurídico de adolescentes envolvidos em atos infracionais.

Na quarta-feira (11), os parlamentares devem discutir os reflexos da proposta sobre o funcionamento do Judiciário, a atuação do Ministério Público, as garantias fundamentais e o sistema socioeducativo.

O que muda com a redução da maioridade penal

Atualmente, a Constituição Federal estabelece que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Isso significa que adolescentes não podem ser julgados e punidos pelas mesmas regras do Código Penal aplicadas aos adultos.

Quando cometem atos infracionais — condutas que correspondem a crimes ou contravenções penais quando praticadas por adultos —, eles estão sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Entre as possibilidades estão advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Esta última é a medida mais restritiva e implica privação de liberdade em estabelecimento socioeducativo.

A PEC 32/2015, apresentada pelo ex-deputado Gonzaga Patriota, propõe estabelecer a maioridade civil e penal aos 16 anos.

Na versão original, a proposta também previa mudanças em dispositivos relacionados à idade para votar e disputar eleições. Contudo, esses pontos foram retirados durante a tramitação na CCJ.

Além do texto original, a comissão especial analisa outras duas propostas que tramitam em conjunto:

Uma prevê a responsabilização penal de adolescentes com menos de 18 anos em casos de crimes hediondos e de maus-tratos ou crueldade extrema.

A outra propõe a responsabilização a partir dos 12 anos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, além de crimes hediondos e contra a vida.

Relator tenta construir acordo sobre a proposta

Um dos principais pontos de divergência entre os deputados é a abrangência da eventual redução. O relator da comissão especial, deputado Mendonça Filho (PL-PE), tenta construir um acordo entre parlamentares da oposição e do governo.

Uma das alternativas em discussão é a criação de um modelo de direito penal juvenil, com unidades específicas para adolescentes, separadas dos presídios destinados a adultos.

Nesse formato, jovens de 16 e 17 anos poderiam responder criminalmente por diferentes tipos de delitos, mas cumpririam eventuais penas em estabelecimentos próprios, sem contato com presos adultos.

O alcance da responsabilização e a idade mínima para a aplicação das novas regras ainda estão em negociação.

A oposição defende a redução para 16 anos em todos os crimes e, em determinadas situações, para 14 anos. Já integrantes do governo argumentam que uma eventual mudança deve ficar restrita a crimes hediondos e violentos.

O presidente da comissão especial, deputado Aluísio Mendes (Republicanos-MA), também defende que a redução para 16 anos seja adotada como regra geral.





Quando a redução da maioridade penal pode ser votada?

Ainda não existe uma data definitiva para a votação da PEC 32/2015. O relator não apresentou o parecer final, mas lideranças parlamentares estabeleceram o compromisso de tentar votar a proposta na comissão especial ainda em novembro.

Depois da análise no colegiado, o texto precisará ser submetido ao plenário da Câmara dos Deputados.

Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis, equivalentes a três quintos dos deputados, em dois turnos de votação.

Se aprovada na Câmara, a PEC seguirá para o Senado Federal, onde também precisará passar por duas votações e receber o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em cada turno.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já afirmou que aguarda a conclusão da análise pelos deputados para dar andamento à discussão na Casa.

Até que todo o processo legislativo seja concluído, a regra permanece a mesma, com a maioridade penal no Brasil começando aos 18 anos.