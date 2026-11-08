Google Maps Kribati



Entre o Havaí e o nordeste da Austrália, no Oceano Pacífico, fica um país que desafia a lógica simples dos mapas-múndi. Kiribati (ou Quiribati) pequena república isolada na Oceania, é o único país com terras em todos os quatro hemisférios do planeta, uma singularidade que resulta da maneira como o território está espalhado.

O feito geográfico é medido através das linhas do Equador, que separa o Hemisfério Norte do Sul, e o Meridiano de 180° (ou antimeridiano), oposto ao de Greenwich, que divide o Leste e o Oeste. Como o arquipélago se estende por todos os lados dessas duas referências, as ilhas ocupam cada um dos quatro quadrantes do globo.

No total, o país reúne 33 ilhas, distribuídas em três grandes grupos: as ilhas Gilbert, as ilhas Fênix e as ilhas da linha. Somadas, as terras ocupam cerca de 811 km², área menor que a de muitas cidades brasileiras; já a zona marítima sob jurisdição do país chega a aproximadamente 3,5 milhões de km², superior à de vários países continentais.

A distinção do Kiribati para outros países como a França, o Reino Unido ou os Estados Unidos- que também tem terras nos quatro hemisférios- é a continuidade, uma vez que o Kiribati é o único entre eles que tem um espaço próprio corrido, sem possessões ultramarinas.



A posição incomum das ilhas tem consequências práticas. Como o país era cortado pela Linha Internacional de Data, suas ilhas chegaram a viver em dias diferentes; por conta disso, o governo local decidiu deslocar a linha em seu território, no ano de 1994, para unificar seu território em um único dia e fuso horário.

A mudança facilitou a administração e colocou parte do arquipélago entre os primeiros lugares do mundo a comemorar o ano novo em 1995, quando o acordo foi firmado a partir do dia 1° de janeiro. Atualmente, o país continua sendo um dos primeiros a conhecer um novo ano, com a virada acontecendo por volta das 7h da manhã de 31 de dezembro pelo

horário de Brasília.

Grande parte dos atóis está a poucos metros acima do nível do mar, o que torna o país especialmente vulnerável ao avanço dos oceanos e às mudanças climáticas. A erosão costeira, a salinização da água doce e o risco de perda de áreas habitadas ameaçam a infraestrutura e o futuro dos cerca de 120 mil habitantes, os I-Kiribati.

A economia depende sobretudo da pesca, do turismo em pequena escala e da ajuda internacional. A cultura, por sua vez, mantém laços profundos com o mar, com tradições como a navegação em canoas típicas e as celebrações comunitárias.

Por mais que o país seja um dos que mais se estende sobre o território global, ele segue sendo um dos menores do mundo em terra firme