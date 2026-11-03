Gerada por IA chuva

A previsão do tempo para esta terça-feira (03) indica condições bastante diferentes entre as cinco regiões do Brasil. O destaque fica para o Sul, onde a formação de instabilidades aumenta o risco de temporais, chuva volumosa, ventos fortes e até granizo. No Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte, também são esperadas pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Já no Nordeste, o calor e a baixa umidade do ar continuam predominando.

A combinação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, a entrada de ar quente e úmido e a aproximação de sistemas atmosféricos favorece a formação de nuvens carregadas em boa parte do território nacional.

Região Sul

O Sul deve concentrar as condições mais preocupantes do país nesta terça-feira. A aproximação de uma área de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas nos três estados, com possibilidade de chuva forte, trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo isolado.

As primeiras pancadas podem ocorrer ainda pela manhã no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Durante a tarde e a noite, a chuva tende a ganhar força e atingir outras áreas.

No Rio Grande do Sul, o norte, o centro e a Campanha Gaúcha merecem atenção por causa da possibilidade de volumes elevados. Em Santa Catarina, o risco de temporais se concentra principalmente no norte, centro e sul. Já no Paraná, o leste e o litoral também devem acompanhar as mudanças no tempo. As rajadas podem chegar a 70 km/h em áreas gaúchas e catarinenses.

Região Sudeste

No Sudeste, a terça-feira será marcada pela alternância entre períodos de sol, calor e pancadas de chuva. Em São Paulo, o interior deve ter momentos de maior estabilidade, mas o sul, o litoral e o leste paulista podem registrar precipitações entre a tarde e o início da noite. O extremo sul do estado apresenta maior risco de temporais.

Em Minas Gerais, a chuva aparece em diferentes momentos, principalmente no noroeste, norte, centro e leste durante a manhã. À tarde, as instabilidades também avançam para a Zona da Mata, o Sul de Minas, a região Central e o oeste mineiro.

No Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, são esperadas pancadas acompanhadas de trovoadas. O calor continua presente nos momentos de abertura de sol, com temperaturas elevadas antes da chegada da chuva.

Região Centro-Oeste

O calor e a sensação de abafamento continuam predominando no Centro-Oeste, mas a combinação de temperaturas elevadas e umidade favorece a formação de pancadas isoladas.

Em Mato Grosso do Sul, as precipitações devem ganhar intensidade principalmente nas regiões sul, central e norte durante a tarde. Em Mato Grosso, há possibilidade de chuva em diferentes áreas, inclusive nas proximidades de Cuiabá, onde as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas.

Goiás e o Distrito Federal também podem registrar chuva irregular ao longo do dia. Em alguns pontos, as precipitações podem ser moderadas ou mais intensas, mas a tendência é de diminuição das instabilidades durante a noite.

Região Nordeste

Diferentemente das demais regiões, o Nordeste terá predomínio de tempo seco e temperaturas elevadas nesta terça-feira. A maior parte dos estados deve registrar períodos de sol, com pouca possibilidade de chuva.

As precipitações ficam mais concentradas no extremo oeste da Bahia, no centro-sul do Maranhão e no oeste do Piauí. Nessas áreas, o calor combinado com a umidade pode provocar pancadas moderadas a fortes.

No litoral, entre o Rio Grande do Norte e Salvador, os ventos que sopram do oceano favorecem chuvas passageiras, geralmente de fraca a moderada intensidade.

Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar. No sul do Ceará, oeste da Paraíba, em Pernambuco e no norte da Bahia, os índices podem ficar entre 12% e 20%, aumentando o desconforto provocado pelo tempo seco e pelo calor.

Região Norte

Na Região Norte, o calor e a umidade mantêm as condições favoráveis para pancadas de chuva em diferentes estados. Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, oeste e centro-sul do Pará e Tocantins estão entre as áreas com previsão de precipitações.

Em alguns municípios, a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhada de trovoadas. O maior risco de temporais está concentrado no oeste e sul de Roraima e no norte do Amazonas.

No Amapá e no norte do Pará, o tempo deve permanecer mais firme durante boa parte do dia, embora não estejam descartadas pancadas fracas e isoladas.

As temperaturas seguem elevadas em toda a região, mantendo a sensação de abafamento, principalmente nos períodos em que o sol aparece entre as nuvens.