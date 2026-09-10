Zachary Crellin Trump pediu aos eleitores que "finjam" que seu nome está na cédula nas próximas eleições de meio de mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,prometeu nesta quarta-feira (09/09) dar 5 mil dólares (cerca de 25,5 mil reais) para cada adulto americano caso seu partido, o Republicano, mantenha o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato, marcadas para novembro.

"Se os republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado, por causa da nossa enorme força e sucesso econômico, eu darei 5 mil dólares para cada cidadão adulto dos Estados Unidos", disse Trump.

Os EUA estão "fazendo uma fortuna" por meio das tarifas, de acordo com ele. Segundo Trump, a única condição imposta para receber o valor seria que esse dinheiro fosse gasto nos Estados Unidos. "Não queremos que vocês vão para o Canadá gastar o dinheiro, não queremos que vocês vão para a China ou para a Alemanha."

Os republicanos vão encarar uma eleição legislativa que promete ser acirrada e na qual, historicamente, o partido no poder perde cadeiras na Câmara dos Representantes.

As últimas pesquisas projetam uma vitória do Partido Democrata pelo controle da Câmara e uma probabilidade de 50/50 sobre a maioria no Senado, segundo o agregador de resultados de pesquisas Decision Desk HQ.

Promessa velha

O presidente não explicou como financiaria a medida, nem como o governo fiscalizaria onde os cidadãos gastariam os recursos. Essa não foi a primeira vez que o presidente republicano promete dar dinheiro diretamente aos americanos.

No início de seu mandato, o agora extinto Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, em inglês), liderado por Elon Musk, também prometeu um "dividendo" a mais de 79 milhões de famílias, o que não chegou a se concretizar.

No início deste ano, no auge da guerra tarifária, Trump ventilou a ideia de dar cheques de 2 mil dólares aos cidadãos de classe média e baixa, uma promessa que tampouco se materializou.

Sobre o que mais Trump falou

No mesmo discurso, Trump exaltou alguns dos aspectos mais importantes e divisivos de seu segundo mandato, incluindo o combate à imigração, a guerra no Irã, as tarifas e a subsequente retaliação econômica,o salão de baile da Casa Branca e as restrições a pessoas transgênero.

O presidente também pediu aos eleitores que "finjam" que ele está na cédula nas eleições que escolherão novos deputados e senadores em novembro.

Suas tentativas de renomear o Golfo do México e o Lago Ontário em homenagem aos Estados Unidos foram recebidas com aplausos entusiasmados. Mais tarde, ele brincou com a ideia de rebatizar o Estreito de Ormuz como "Estreito Trump".

Ataques a democratas

Outros palestrantes concentraram-se menos no histórico do governo Trump e mais em atacar os democratas, classificando-os como "maus", "comunistas" e "socialistas".

Entre os participantes que discursaram na quarta-feira estavam o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, um aliado próximo de Trump que enfrenta uma disputa difícil pelo Senado contra o rival democrata em ascensão James Talarico, representante de uma ala mais jovem e progressista do partido.

Outro senador republicano, Dave McCormick, da Pensilvânia, foi apresentado por seu colega democrata, John Fetterman, em um movimento incomum.

Fetterman, que nos últimos anos tem se afastado cada vez mais das posições do Partido Democrata, apresentou o republicano como seu "grande amigo" e prometeu trabalhar com Trump para proteger a indústria siderúrgica do estado.

A Associated Press identificou Stewart Rhodes, fundador do grupo extremista Oath Keepers. Rhodes havia sido condenado a 18 anos de prisão por seu papel na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, mas posteriormente foi beneficiado pelo amplo perdão concedido por Trump após seu retorno ao cargo.

Trump também elogiou Erika Kirk por estar presente na véspera do primeiro aniversário da morte de seu marido, Charlie Kirk.