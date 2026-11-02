Reprodução/The White House Eleições de meio de mandato, as midturns, podem limitar ações de Donald Trump

Os eleitores dos Estados Unidos vão às urnas nesta terça-feira (03) para escolher os representantes que ocuparão vagas no Congresso nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms.

A expectativa é de que o Partido Democrata conquiste mais espaço, principalmente na Câmara dos Representantes, enquanto a disputa pelo Senado segue equilibrada. O resultado pode dificultar a aprovação de propostas do presidente Donald Trump e trazer reflexos para a economia brasileira.

A votação acontece dois anos depois da eleição presidencial e escolhe todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 das 100 vagas do Senado

Democratas são favoritos na Câmara

As projeções eleitorais indicam que os democratas têm grandes chances de conquistar a maioria na Câmara dos Representantes. O modelo de previsão do The Economist calcula que o partido tem cerca de 95% de chance de controlar a Casa após a votação.

No cenário mais provável apontado pela projeção, a oposição poderá eleger 33 deputados a mais que o partido de Trump.

Pesquisas divulgadas nos últimos dias também indicaram vantagem democrata em algumas regiões onde a disputa está mais acirrada.

Em Montana, uma pesquisa da Universidade Estadual de Montana em Billings colocou o democrata Sam Forstag 17 pontos percentuais à frente do republicano Aaron Flint. Após a divulgação do levantamento, a chance de vitória de Forstag no modelo do The Economist subiu de 53% para 63%.

Na Pensilvânia, uma pesquisa do Muhlenberg College mostrou o democrata Bob Brooks seis pontos à frente do republicano Ryan Mackenzie, que ocupa atualmente a cadeira. Com o resultado, a probabilidade de os democratas conquistarem essa vaga passou de 67% para 70%.

Disputa pelo Senado está mais equilibrada

Ao contrário da Câmara, a disputa pelo controle do Senado não tem um favorito claro. Segundo o modelo do The Economist, os democratas têm 53% de chances de conquistar a maioria, enquanto os republicanos aparecem com 47%.

Na estimativa central, os democratas teriam uma vantagem de apenas duas cadeiras.

O modelo também considera que estados que costumam decidir a composição do Senado têm um histórico de votos favorável aos republicanos. Um exemplo é o Maine, onde o democrata Troy Jackson aparece com 75% de probabilidade de vitória, contra 25% da republicana Susan Collins, atual senadora.

Outros estados também podem definir qual partido terá a maioria no Senado, como Minnesota, Carolina do Norte, Ohio, Texas e Alasca.





O que muda para o governo Trump e Brasil

Uma vitória democrata no Congresso pode dificultar os planos de Donald Trump. Com mais representantes da oposição na Câmara e no Senado, o presidente teria menos apoio para aprovar projetos e precisaria negociar com os adversários para fazer suas propostas avançarem.

O resultado também daria aos democratas mais espaço para fiscalizar o governo e abrir investigações contra Trump e integrantes de sua administração. Nesse cenário, até a possibilidade de um impeachment poderia voltar ao debate.

Por outro lado, se os republicanos mantiverem ou ampliarem a maioria nas duas Casas, Trump terá mais liberdade para colocar em prática sua agenda econômica. Entre as propostas estão a redução de impostos e o endurecimento das medidas relacionadas ao câmbio, que podem influenciar o valor do dólar e as operações com moedas estrangeiras, como o Real.

Além disso, o aumento das disputas políticas em torno do governo Trump pode gerar incertezas nos mercados internacionais e provocar oscilações no valor do dólar.

Essa instabilidade também pode afetar os juros futuros. Se essas taxas subirem, empresas brasileiras que dependem de crédito podem enfrentar custos maiores. As incertezas também podem influenciar os investimentos e as negociações na Bolsa de Valores.