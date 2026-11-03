Reprodução/Agência Senado Senadores vota PEC da Segurança

O Senado Federal deve votar nesta terça-feira (3) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública . A matéria está prevista na pauta do plenário, com início da sessão às 16h, e é uma das principais apostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fortalecer o combate ao crime organizado no país.

A proposta, identificada como PEC 18/2025, pretende reorganizar o sistema de segurança pública brasileiro, ampliar a integração entre os órgãos responsáveis pela área e estabelecer regras mais rigorosas para integrantes de facções criminosas, milícias e organizações paramilitares.

A votação ocorre após a aprovação do texto pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado , em 14 de outubro. Na mesma data, os parlamentares aprovaram um calendário especial que permite acelerar a tramitação da proposta e dispensar parte das sessões de discussão exigidas pelo regimento.

A expectativa é que os senadores analisem os dois turnos de votação ainda nesta terça-feira. Para ser aprovada, uma PEC precisa receber o apoio de pelo menos três quintos dos parlamentares, o equivalente a 49 dos 81 senadores, em cada turno.

O que prevê a PEC da Segurança Pública

Apresentada pelo governo federal, a PEC tem como um dos principais objetivos ampliar a cooperação entre União, estados e municípios na formulação e execução de políticas de segurança pública.

Uma das mudanças previstas é a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição Federal. Criado para integrar as instituições responsáveis pela segurança, o sistema passaria a ter previsão constitucional, fortalecendo a articulação entre as diferentes esferas de governo.

Na prática, a proposta busca facilitar o compartilhamento de informações, a realização de operações conjuntas e a coordenação de estratégias de prevenção e combate à criminalidade.

Outro ponto importante é o endurecimento das regras penais para integrantes de organizações criminosas. O texto prevê medidas mais rigorosas de acordo com a posição hierárquica dos envolvidos, especialmente para lideranças de facções, milícias e grupos paramilitares.

Entre as medidas previstas estão:

Cumprimento obrigatório de pena por lideranças de organizações criminosas em presídios de segurança máxima;

Restrições à progressão de regime e a benefícios processuais;

Possibilidade de confisco de bens relacionados às atividades criminosas;

Responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas com organizações criminosas;

Proteção a denunciantes e seus familiares.

A PEC também prevê mudanças nas atribuições de instituições policiais, incluindo a ampliação das competências da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que poderá atuar no patrulhamento de ferrovias e hidrovias federais.

O texto ainda abre caminho para a criação de polícias municipais de natureza civil, com atuação ostensiva e comunitária e controle externo do Ministério Público.

Redução da maioridade penal gera impasse no Senado

Apesar da expectativa de votação, a PEC enfrenta divergências entre governistas e oposição, principalmente em relação à possibilidade de reduzir a maioridade penal no Brasil.

Atualmente, a Constituição estabelece que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos à legislação especial. A oposição tenta incluir no texto mudanças que permitam a responsabilização criminal de adolescentes a partir dos 16 anos.

O senador Rogério Marinho (PL-RN) apresentou uma emenda que propõe reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos como regra geral. A proposta também prevê a possibilidade de responsabilização a partir dos 14 anos em casos de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organizações criminosas.

Já o senador Camilo Santana (PT-CE) apresentou uma alternativa que prevê a redução da idade penal para 16 anos exclusivamente nos casos de crimes hediondos.

A discussão provocou divergências entre os parlamentares e dificultou a construção de um acordo para a votação da PEC.

O governo Lula defende a aprovação do texto sem alterações que obriguem a proposta a retornar à Câmara dos Deputados. Isso porque mudanças realizadas pelo Senado precisam ser novamente analisadas pelos deputados antes da promulgação.

O presidente Lula já manifestou apoio à discussão apresentada por Camilo Santana, mas a articulação do governo é para que o debate sobre a maioridade penal não comprometa a votação da proposta de segurança pública.

Governo prevê criação do Ministério da Segurança Pública

A PEC também está relacionada aos planos do governo federal de criar um Ministério da Segurança Pública, separado da atual estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A proposta de reorganização da área é uma das iniciativas defendidas por Lula para ampliar a participação do governo federal na coordenação das políticas de combate à criminalidade.

Com a aprovação da PEC, o Executivo pretende fortalecer a integração nacional das forças de segurança e ampliar a capacidade de planejamento e articulação entre os governos.





O que acontece se a PEC for aprovada

Para entrar em vigor, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos no Senado e já ter passado pela Câmara dos Deputados. Caso os senadores aprovem o texto sem novas alterações, a matéria poderá seguir para promulgação pelo Congresso Nacional.

Se houver mudanças no conteúdo aprovado pelos deputados, a PEC precisará retornar à Câmara para nova análise.

A votação desta terça-feira é considerada importante para os planos do governo federal de avançar na reorganização da segurança pública e no enfrentamento às organizações criminosas.