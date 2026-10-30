El Niño pode causar mais de 800 mil mortes até março
Raphael Bezerra
El Niño pode causar mais de 800 mil mortes até março

Super El Niño pode causar mais de 800 mil mortes a mais por causa do calor em todo o mundo até março de 2027. Só no Brasil, o número pode chegar a ultrapassar 26 mil mortes. A projeção foi feita pelos cientistas do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago.

A previsão está disponível no site da instituição e é válida para o período de junho de 2026 a março de 2027. De acordo com os números, o calor extremo já teria provocado 484,5 mil mortes adicionais somente entre junho e setembro deste ano.

A previsão ainda indica mais 372,9 mil óbitos até março, somando um intervalo de dez meses. Sendo assim, o  Super El Niño deve provocar, ao todo, cerca de 857,4 mil mortes adicionais relacionadas ao calor em todo o mundo.

O Brasil figura como um dos países mais afetados pelo fenômeno. A estimativa é de 26,7 mil mortes adicionais em todo o período. Desse total, 19,5 mil mortes poderiam ocorrer nos próximos seis meses.

Além do Brasil, entre os países com as maiores estimativas, estão a Índia, com 160 mil mortes adicionais, China, com 85,4 mil, e Nigéria, com 69,7 mil.

A projeção ainda mostra que a Nigéria deve ter o maior número de mortes nos próximos seis meses, com 56,1 mil. A Índia vem logo em seguida com 55,2 mil.

Somadas, as previsões para a China, a Índia e a Nigéria representam mais de um terço do total do número projetado para o mundo todo.

Veja o número de total de mortes a mais para o período de junho de 2026 a março de 2027.

  • Índia: 160 mil
  • China: 85,4 mil
  • Nigéria: 69, mil
  • Sudão: 53,2 mil
  • Indonésia: 49,5 mil
  • Brasil: 26,7 mil
  • República Democrática do Congo: 24,7 mil
  • Bangladesh: 18,4 mil
  • Vietnã: 18,1 mil
  • Chade: 17 mil

O pico histórico de aquecimento do El Niño coloca o  Brasil diante de dois cenários climáticos simultâneos.

Enquanto a Região Norte enfrenta o agravamento de uma seca severa, com rios em níveis baixos, o Centro-Sul do país entra em alerta para tempestades frequentes e acumulados de chuva de até 500 mm, aumentando o risco de enchentes.

A expectativa é de que o El Niño continue atuando até fevereiro e março de 2027, sendo um dos mais intensos já registrados. Especialistas indicam que 2026 pode ser o ano mais quente da história e, se não for, 2027 certamente vai ser.

Pico do El Niño

Projeções da MetSul Meteorologia apontam que o  pico de intensidade do El Niño de 2026-2027 será em novembro ou dezembro deste ano.

Em análise, especialistas da instituição indicam que, após o ápice no fim do ano, a expectativa é de redução gradual na força do fenômeno.

A ocorrência do El Niño no segundo semestre do ano está relacionada ao enfraquecimento dos ventos alísios, que sopram de leste para oeste na faixa equatorial do Pacífico e transportam as águas superficiais mais quentes em direção à Indonésia e à Austrália.

Quando esses ventos perdem força, as águas aquecidas se deslocam para as regiões central e oriental do oceano, contribuindo para o aumento da temperatura da superfície do mar.

El Niño

O El Niño  é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.


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