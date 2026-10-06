ECMWF El Niño 2027

A mais recente atualização do modelo climático europeu, divulgada no início de outubro de 2026 pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, revela a manutenção prolongada do El Niño atual, antecipando que as temperaturas elevadas no Pacífico sigam intensas do verão até o outono de 2027.

O pico desse fenômeno deve ocorrer entre novembro e dezembro de 2026, período em que as anomalias de temperatura na região Niño 3.4 podem atingir ou ultrapassar os 4°C. Para se ter ideia da gravidade do cenário, algumas previsões indicam patamares ao redor de +4,3°C, ficando bem acima do pico histórico de +3°C observado em 2015.

Diferente do comportamento habitual, em que o El Niño se dissipa de forma relativamente rápida após o pico de verão, a nova projeção mostra uma desaceleração bastante lenta do aquecimento no Pacífico. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2027,, e mesmo no início do outono, entre março e abril, os valores continuam entre

Por outro lado, o modelo norte-americano CFS concorda com a intensidade máxima no final de 2026, mas diverge no longo prazo ao prever um enfraquecimento mais rápido ao longo do primeiro semestre de 2027, reconduzindo as águas do Pacífico a um patamar de estabilidade térmica até o começo do inverno.

Embora os dados apontem para um El Niño potencialmente recorde em intensidade oceânica, os meteorologistas enfatizam que isso não significa, necessariamente, o surgimento de eventos climáticos recordes em todas as regiões, pois as consequências dependem da interação com outros fatores atmosféricos. No contexto brasileiro, o fenômeno provoca padrões contrastantes: enquanto no Norte e Nordeste a tendência histórica é de diminuição acentuada das chuvas, seca e aumento de queimadas, nas regiões Centro-Oeste e Sudeste observam-se temperaturas mais altas com regimes pluviométricos variáveis.

No Sul do Brasil, a permanência do fenômeno traz preocupações específicas devido ao aumento significativo de chuva e risco elevado de tempestades severas e enchentes.

Historicamente, episódios marcantes de grandes inundações na região, como as ocorridas nos anos de 1941 e 2024, não aconteceram no primeiro ano de atuação do El Niño, mas sim no outono do ano seguinte, período que corresponde justamente ao outono de 2027 neste ciclo atual. Com isso, a permanência do El Niño pede alerta permanente para o controle hídrico e os órgãos de emergência nos próximos meses.