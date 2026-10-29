Christian Rizzi/Prefeitura de Foz do Iguaçu Ponte Internacional da Fraternidade liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na Argentina

A Ponte Internacional da Fraternidade, também conhecida como Ponte Tancredo Neves, teve alta nas buscas após o senador e ex-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), ter cruzado a fronteira do Brasil com a Argentina na última terça-feira (27).

Segundo dados da Direção Nacional de Migrações da Argentina, a travessia pela estrutura de 489 metros de extensão que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, aconteceu às 22h50.

O parlamentar estava de carro, acompanhado de sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e de suas duas filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro.

Ainda de acordo com o órgão, para entrar no país, ele apresentou documentação válida nos postos de controle migratório. A Polícia Federal (PF) informou que não há registro oficial de saída de Flávio do Brasil.

Senador fugiu do país após derrota nas eleições

Flávio foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (25), data do segundo turno das Eleições 2026. Flávio recebeu 48,21% dos votos válidos, enquanto Lula teve 51,79%.

No dia seguinte, ele foi intimado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a entregar o passaporte.

Apesar de ter dito que faria a entrega, Flávio não cumpriu a determinação e teve o documento cancelado pela PF.

O candidato do PL, após ter chegado em Puerto Iguazú, foi ao aeroporto local, onde embarcou em um avião, que fez escala em Guayaquil, no Equador, e chegou aos Estados Unidos, destino final, nesta quarta-feira (28).

A sucessão de acontecimentos repercutiu na internet e resultou em um aumento expressivo nas pesquisas. Nas últimas 24 horas, o Google Trends registrou um pico de 5.000% pelo termo "Ponte da Fraternidade".

Veja:

Reprodução/Google Trends Buscas por “ponte da fraternidade” sobem mais de 5.000% em 24 horas





































Ponte Internacional da Fraternidade

Inaugurada em 1985 durante os governos de José Sarney e Raúl Alfonsín, a ponte tinha como objetivo substituir o antigo transporte realizado por embarcações e fortalecer os comércios brasileiro e argentino.

Ela foi nomeada inicialmente de Ponte Internacional da Fraternidade, devido às negociações e à assinatura do tratado de construção. No entanto, o presidente eleito Tancredo Neves morreu naquele ano antes mesmo de tomar posse.

Como forma de homenagem, os governos dos dois países decidiram batizar oficialmente a ponte com o nome do político.

Fluxo e fiscalização na fronteira

Um tratado internacional firmado em 1985 garante a isenção de pedágio no cruzamento da fronteira. Mais de 11 mil veículos e 32 mil pessoas circulam pela estrutura todos os dias, conforme estimativas da Receita Federal.

Do lado brasileiro, a fiscalização é feita pela Receita Federal (controle aduaneiro), Polícia Federal (controle migratório) e Polícia Rodoviária Federal.

Já do lado argentino, a Direção Nacional de Migrações e a Gendarmería Nacional são responsáveis pela atuação.



