Divulgação/BGFA O argentino Hernán Viviano com o trairão de 59 cm que abriu o recorde da BGFA na Represa de Furnas, em Minas Gerais

O pescador argentino Hernán Viviano, de 51 anos, inaugurou o recorde Estrangeiro Absoluto Masculino da BGFA na modalidade comprimento com um trairão de 59 centímetros, fisgado na Represa de Furnas, em Minas Gerais.

A captura ocorreu no dia 7 de setembro. Hernán lançou a isca bem perto da pedra e, logo nas duas primeiras maniveladas, sentiu o tranco do trairão. Naquele momento, começou uma briga intensa, com várias tomadas de linha.

Depois de muito esforço, o pescador conseguiu trazer o peixe à superfície para que o seu guia, Aloisio Santini, o colocasse na rede de mão.

"Foi um daqueles peixes que marcam uma pescaria para sempre. Pela força, pelo cenário espetacular e pela emoção da captura, tenho certeza de que nunca vou esquecer esse trairão!", relatou.

Trairão

O trairão é um peixe nativo do rio Paraná e do rio São Francisco.

Entre as suas marcas características estão a vesícula natatória vascularizada que funciona quase como um "pulmão" e a migração curta por terra quando as lagoas secam.

A espécie pode atingir cerca de 60 centímetros de comprimento e pesar até 3,8 quilos.











