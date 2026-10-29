Sea Paradise/Divulgação Peixes-leão capturados por mergulhadores no Cabeço 47, em Fernando de Noronha

Mergulhadores da operadora Sea Paradise capturaram 138 peixes-leão durante uma operação de manejo no Cabeço 47, em Fernando de Noronha, nesta quarta-feira (28). A espécie é invasora e venenosa.

Aprovada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a pesca se deu entre o Porto de Santo Antônio e a Praia da Conceição, a 47 metros de profundidade.

De acordo com Fernando Rodrigues, coordenador da operação, outros 312 peixes-leão foram retirados da região no início deste mês. "Isso mostra a eficiência da espécie invasora, que está se reproduzindo muito rápido. Se diminuirmos o esforço de captura, eles podem tomar conta da área. O peixe-leão pode causar grandes danos ao meio ambiente", afirmou.

Divulgação/Sea Paradise Equipe responsável pela captura dos 138 peixes-leão em Noronha





Predador sem inimigos naturais

A primeira aparição do peixe-leão em Fernando de Noronha ocorreu em dezembro de 2020.

O animal é considerado uma das principais ameaças à biodiversidade marinha. Ele não possui predadores conhecidos à sua altura, o que permite que se alimente de várias espécies nativas em um curto período de tempo.

Como um único peixe-leão consegue devorar até 20 peixes em 30 minutos, os cientistas alertam para a redução dos nativos e para um desequilíbrio do ecossistema.



