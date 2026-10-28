Reprodução/6 South Florida Flávio Bolsonaro e familiares chegam aos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28), acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas. A viagem ocorreu u m dia depois de o parlamentar deixar o Brasil, apesar de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o obrigava a entregar os passaportes e o proibia de sair do país .

Flávio deixou o território brasileiro na noite de terça-feira (27), atravessou a fronteira com a Argentina e embarcou em um jatinho particular com destino inicial a Guayaquil, no Equador. Após uma escala para abastecimento, a aeronave seguiu para a Flórida, onde pousou por volta das 10h30, no horário de Brasília, segundo informações da Reuters.

A saída ocorreu após a derrota de Flávio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de domingo (25). O senador é alvo de investigações no STF, que apuram possíveis irregularidades relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, e suspeitas de lavagem de dinheiro em negócios ligados ao advogado Willer Tomaz e ao setor de apostas.

A situação levanta dúvidas sobre as consequências jurídicas da viagem, a possibilidade de o senador permanecer nos Estados Unidos e os mecanismos que o Brasil poderia acionar para tentar trazê-lo de volta.

Para Clarita Maia, advogada especialista em direito internacional e consultora legislativa do Senado Federal, Flávio ainda não pode ser classificado formalmente como foragido apenas por ter deixado o país descumprindo as medidas cautelares.

“Rigorosamente, não. A condição de foragido pressupõe um mandado de prisão em aberto ao qual o investigado se subtrai”, explica.

A especialista ressalta que a situação pode mudar caso a Justiça decrete a prisão preventiva do senador e ele permaneça no exterior. Parlamentares do PT já solicitaram a Moraes a adoção dessa medida e a inclusão do nome de Flávio na difusão vermelha da Interpol.

Descumprimento de ordem judicial pode levar à prisão?

Segundo Clarita, o descumprimento das medidas cautelares não configura um novo crime de desobediência. A consequência jurídica mais provável, nesse primeiro momento, é o agravamento da situação processual do investigado.

O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituir medidas cautelares por outras mais severas, inclusive a prisão preventiva, quando as determinações judiciais são descumpridas. A saída do país, apesar da proibição, pode ser considerada um elemento para justificar a adoção de uma medida mais grave.

No entanto, existe uma particularidade no caso de Flávio, que é o fato de que ele ainda exerce o mandato de senador.A Constituição estabelece regras específicas para a prisão de parlamentares, e o entendimento do STF na ADI 5.526 prevê que medidas cautelares que impeçam ou dificultem o exercício regular do mandato sejam submetidas à apreciação da respectiva Casa Legislativa, no prazo de 24 horas.

O mandato de Flávio, eleito em 2018, termina em 31 de janeiro de 2027. A partir desta data, deixa de existir a proteção constitucional específica vinculada ao exercício do cargo.

O STF já relativizou essa barreira em situações excepcionais, mas uma preventiva contra parlamentar no exercício do mandato seria, sem dúvida, juridicamente controvertida. Clarita Maia, advogada





E se ele receber asilo político?

A eventual concessão de asilo político pelos Estados Unidos não interrompe as investigações contra Flávio Bolsonaro no Brasil, mas pode dificultar seu retorno ao país. Segundo Clarita Maia, o governo americano poderá negar o pedido se entender que o senador é alvo de uma persecução penal legítima, e não de perseguição política. A concessão depende da análise das autoridades americanas.

Caso receba o benefício, Flávio poderá ter proteção contra a devolução forçada ao Brasil. Mas isso não impede um processo de extradição, já que os procedimentos são distintos na legislação americana. Para Clarita, a concessão do asilo indicaria pouca disposição do governo dos Estados Unidos para entregar o senador às autoridades brasileiras.

Flávio pode voltar?

O Brasil pode recorrer à Interpol, à cooperação jurídica internacional, à extradição e, conforme o caso, à deportação.

A extradição é possível, mas enfrenta obstáculos. O tratado entre Brasil e Estados Unidos, de 1961, prevê uma lista de crimes que podem fundamentar o procedimento, o que pode gerar controvérsias sobre o enquadramento de determinadas condutas, como lavagem de dinheiro, que não está inclusa. Nos EUA, a decisão passa pelas esferas judicial e política, com palavra final do secretário de Estado.

Asilo e extradição são procedimentos distintos, mas a concessão do benefício pode reduzir as chances de retorno do senador.

“A concessão sinalizaria com clareza que o governo dos EUA não pretende entregá-lo. Como a palavra final sobre a extradição cabe ao próprio Departamento de Estado, as chances de êxito se tornariam remotas”, afirma Clarita.