Reprodução/Facebook Jair e Flávio Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, autorização para receber o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto. O pedido de visita acontece três dias após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições para presidente.

O pedido tem por finalidade permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o Peticionário Defesa de Jair Bolsonaro.





Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado em 2025 e está em prisão domiciliar humanitária após problemas de saúde.

O pedido foi feito três dias após o pleito de domingo (25) que reelegeu o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) para seu quarto mandato e marcou a segunda derrota presidencial para a família Bolsonaro. Após a apuração o senador Flávio disse que não reconheceria o resultado, assim como Jair fez em 2022.

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Flávio visitou Jair antes de sair do país

O candidato do PL chegou a visitar o pai em Brasília, na manhã da segunda-feira (26). Segundo aliados ouvidos pelo O Globo, Jair Bolsonaro consolou o filho pela derrota e o incentivou a continuar atuando na oposição ao governo, com apoio da bancada do PL no Congresso Nacional.

O partido de extrema direita elegeu 121 deputados federais e 28 senadores, números expressivos para o partido nas duas Casas do Congresso.





Flavio fugiu do país após as eleições

Flávio deixou o Brasil na noite de terça-feira (27) pela fronteira com a Argentina. O senador chegou a Miami, nos Estados Unidos, por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28) com sua família em um avião particular.

Junto a esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro, o senador atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, na fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Puerto Iguazú, às 22h50 (horário de Brasília). O voo pousou em Guayaquil, no Equador, antes de partir para o destino final, na Flórida, em solo estadunidense.

A viagem aconteceu depois de Moraes determinar que o parlamentar entregasse seus passaportes e proibir a saída de Flávio do país. Apesar de ter dito que assim o faria, o senador não entregou os documentos, que foram cancelados pela Polícia Federal (PF).

A entrada nos Estados Unidos foi autorizada pelo governo de Donald Trump, que declarou apoio à chegada do senador e questionou, sem provas, a reeleição de Lula à presidência.