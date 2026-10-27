Reprodução Flávio Bolsonaro após a derrota para Lula

A Polícia Federal (PF) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a apreensão dos passaportes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apenas sete minutos depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar matematicamente sua derrota na disputa pela Presidência da República. Segundo O Globo, o pedido foi apresentado na noite de domingo (25), e Moraes autorizou a medida ainda naquele dia, sem consultar previamente a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A decisão foi cumprida na manhã de segunda-feira (26), quando Flávio visitava o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, em Brasília. Na ocasião, agentes da Polícia Federal intimaram o senador a entregar seus passaportes e o informaram de que estava proibido de deixar o Brasil.

Além da iniciativa da PF, os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG), além do vereador de Cotia (SP) Alexandre Frota (PDT), também apresentaram solicitações para que a Justiça impedisse o parlamentar de viajar para o exterior.

Os pedidos mencionam investigações sobre possíveis irregularidades financeiras envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz, além do risco de uma eventual saída do país. O senador, por sua vez, questionou os motivos e o momento da decisão judicial.

Representação tinha 16 páginas

O pedido que resultou na decisão de Moraes foi apresentado pela Polícia Federal. De acordo com O Globo, a representação tinha 16 páginas e foi assinada digitalmente às 21h16 de domingo (25). O sistema do TSE havia confirmado matematicamente o resultado da eleição às 21h09.

A reportagem informou ainda que o instituto Datafolha já havia projetado a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às 20h46, cerca de 30 minutos antes da assinatura do documento da PF.

Segundo o jornal, Moraes autorizou o pedido ainda na noite de domingo. O Supremo, procurado pela reportagem, não informou o horário exato em que o ministro assinou a decisão, que tramita sob segredo de Justiça.

Deputados Lindbergh Farias e Rogério Correia

Os deputados federais Lindbergh Farias e Rogério Correia também acionaram o STF para pedir medidas contra Flávio Bolsonaro.

Os parlamentares solicitaram que o senador entregasse todos os passaportes à Justiça, incluindo o diplomático, no prazo de 24 horas. Também pediram manifestações urgentes da Polícia Federal e da PGR sobre a necessidade de medidas cautelares.

A representação está relacionada ao inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo Flávio e Willer Tomaz.

Os deputados também citaram uma decisão anterior de Moraes que determinou o bloqueio de até R$ 6 bilhões em bens do advogado, além de medidas envolvendo seus passaportes e a suspensão das atividades de suas empresas.

Segundo a representação mencionada pela TMC, Willer estaria em Miami, nos Estados Unidos, desde 25 de agosto, sem registro de retorno ao Brasil. A permanência no exterior foi apontada como um dos elementos que justificariam a adoção de medidas cautelares.

Alexandre Frota também pediu restrições

O vereador Alexandre Frota apresentou uma solicitação separada ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. Ele pediu a apreensão do passaporte de Flávio e a proibição de que o senador deixasse o território nacional.

Frota citou o artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de proibição de deixar o país como medida cautelar, desde que atendidos os requisitos legais.

Na petição, o vereador argumentou que a retenção dos documentos seria necessária para evitar uma eventual fuga e garantir o cumprimento de futuras determinações judiciais.

As solicitações dos parlamentares foram apresentadas separadamente do pedido da Polícia Federal que, segundo O Globo, deu origem à decisão de Moraes.

Por que a PF pediu a apreensão do passaporte?

Segundo a reportagem de O Globo, a representação da Polícia Federal se baseou principalmente em dois pontos: a relação de Flávio Bolsonaro com uma conta da Alcazar Holdings, empresa mantida pelo advogado Willer Tomaz na Ilha da Madeira, em Portugal, e uma declaração do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sobre a possibilidade de o irmão deixar o Brasil caso perdesse a eleição.

Conta da Alcazar Holdings

A PF apontou que Flávio figurava como “usuário master” de uma conta da Alcazar Holdings até maio de 2025. A empresa está no contexto das apurações financeiras relacionadas a Willer Tomaz.

De acordo com O Globo, a polícia também considerou o fato de o senador ter viajado dos Estados Unidos para o Brasil, em janeiro de 2025, a bordo de um jato Legacy 500 no qual a Alcazar detinha participação de 33,3%.

Outro cotista da aeronave era o empresário Daniel Vorcaro. Conforme informações atribuídas à PF pela reportagem, Vorcaro transferiu sua participação no avião para Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, como pagamento por serviços advocatícios cujos detalhes não foram especificados.

Esses vínculos foram mencionados no contexto das apurações. A existência das relações comerciais citadas não comprova, por si só, a prática de crime pelo senador.

Declaração de Eduardo Bolsonaro

Outro fundamento citado pela PF foi uma declaração de Eduardo Bolsonaro, feita em 23 de outubro, durante uma entrevista a um podcast.

Na ocasião, ao comentar a possibilidade de Flávio perder a eleição e passar a ser investigado pela Polícia Federal, Eduardo defendeu que o irmão deixasse o Brasil caso fosse derrotado.

A fala foi mencionada no pedido como um dos elementos considerados para justificar a necessidade de medidas cautelares.

Flávio, por sua vez, afirmou que nunca manifestou intenção de deixar o país e questionou o uso da declaração do irmão como fundamento para a restrição.

Qual é a investigação envolvendo Flávio e Willer Tomaz?

Willer Tomaz é investigado em dois inquéritos derivados da Operação Sem Desconto, que apura irregularidades relacionadas a descontos em benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Um dos procedimentos, sob relatoria do ministro André Mendonça, investiga negócios do advogado com o senador Weverton Rocha (PDT-MA), suspeito de participação no esquema atribuído a Antonio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

O segundo inquérito, relatado por Alexandre de Moraes, apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo recursos recebidos da Loterj, a loteria do estado do Rio de Janeiro. A investigação examina operações por meio da empresa de pagamentos Rio Pag e de outras companhias, entre elas empresas do setor de apostas.

Flávio Bolsonaro é um dos alvos desse segundo procedimento, que, segundo O Globo, ainda estava em fase inicial. A investigação busca esclarecer possíveis operações financeiras e a relação entre os envolvidos.

A Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda, informou que Willer movimentou R$ 5 bilhões em apostas em plataformas do setor no ano anterior.

A apuração preliminar da Polícia Federal também aponta Flávio como possível beneficiário de recursos da Alcazar Holdings, empresa sediada na Ilha da Madeira.

Ser alvo de um inquérito não significa que o senador ou os demais investigados tenham sido condenados. A responsabilidade dos envolvidos depende da apuração dos fatos e das decisões judiciais.

O que Alexandre de Moraes determinou contra Flávio Bolsonaro?

Moraes determinou que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal e proibiu o senador de deixar o Brasil. A decisão também estabeleceu a proibição de contato entre Flávio e Willer Tomaz.

A medida foi comunicada ao senador na manhã de segunda-feira (26), quando ele saía da residência do pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.





Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que cumpriria a determinação, mas questionou os motivos da decisão e o momento em que ela foi tomada.

O senador disse que a decisão se baseou na declaração de Eduardo Bolsonaro sobre deixar o país em caso de derrota eleitoral. Flávio também questionou se a mesma medida teria sido adotada caso tivesse vencido a eleição.

O parlamentar levantou a hipótese de perseguição política. Essa é a avaliação apresentada por Flávio, e não uma conclusão estabelecida judicialmente.

A decisão de Moraes estabeleceu restrições ao senador enquanto as investigações prosseguem. O pedido da PF e as solicitações feitas por parlamentares são iniciativas distintas, embora tenham como objetivo impedir que Flávio deixe o Brasil.