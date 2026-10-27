Joédson Alves/Agência Brasil Flávio Bolsonaro

A derrota de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, no domingo (25), deu início a uma sequência de acontecimentos que colocou o senador no centro de uma disputa judicial.

Após contestar o resultado das urnas, o parlamentar passou a enfrentar medidas da Justiça como a apreensão de seu passaporte. As suspeitas de fuga surgiram após o resultado do pleito devido uma declaração do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de o irmão deixar o Brasil caso perdesse a eleição.

Eduardo está foragido da Justiça brasileira após articular a interferência de autoridades dos Estados Unidos nos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado e vive nos EUA desde o início de 2025.

Jair Bolsonaro, pai de Flávio e Eduardo, também chegou a fugir do país para evitar ser preso, após ter orquestrado uma tentativa de golpe de Estado, segundo a Polícia Federal. Entenda o que levou à fuga de Flávio:

Domingo (25): Flávio perde a eleição e contesta o resultado

Flávio Bolsonaro terminou o segundo turno com 48,21% dos votos válidos, o equivalente a 59.826.041 votos. Lula foi reeleito com 51,79%, ou 64.256.232 votos, e garantiu mais quatro anos no Palácio do Planalto.

A derrota aconteceu após Flávio terminar o primeiro turno à frente do adversário, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença levou a disputa para a segunda etapa, marcada pela movimentação em atos nas ruas e ações nas redes sociais movidas pelos grupos de WhatsApp" Exército do Lula" e "Tropa do Flávio".

A votação, no domingo, foi marcada pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que prorrogou o horário de votação das 17h para até 19h em algumas cidades devido à falta de ônibus e às condições do tempo. Ambas as camapnhas pediram pela medida.

Após a apuração, Flávio afirmou que não reconhecia o resultado e anunciou que recorreria à Justiça para pedir a anulação da eleição.

É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. Flávio Bolsonaro (PL).





Segunda-feira (26): senador é intimado pela PF

Na segunda-feira (26), agentes da Polícia Federal intimaram Flávio quando ele saía da casa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

A ordem judicial foi emitida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após pediudo da PF, e decidiu que o senador entregasse os passaportes em até 24 horas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que cumpriria a determinação e negou que pretendesse deixar o Brasil.

Eu vou entregar os meus passaportes e me defender dessa aberração. Flávio Bolsonaro (PL).





A decisão de Moraes também proibiu o parlamentar de deixar o território brasileiro e de manter contato com o advogado Willer Tomaz, investigado no mesmo inquérito por possíveis irregularidades financeiras.

Terça-feira (27): passaportes são cancelados

O prazo de 24 horas terminou na manhã desta terça-feira (27), sem que Flávio apresentasse os documentos às autoridades. Como consequência, a Polícia Federal cancelou os passaportes do senador em seu sistema.

Apesar do descumprimento da ordem judicial, Flávio não é considerado foragido, uma vez que não há mandado de prisão contra ele.

No mesmo dia, o senador deixou de responder a aliados. Sua última mensagem trtia sido enviada às 08h ao senador Rogério Marinho (PL), que coordenou sua campanha presidencial. Ao aliado, Flávio afirmou que estava “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o país.

Terça-feira (27): Senador é suspeito de fuga

Ainda na terça-feira, a coluna Grande Angular, do Metrópoles, noticiou que Flávio havia embarcado em um voo com destino aos Estados Unidos. Segundo o site, a aeronave já estava no ar com destino à Flórida. Pessoas próximas à família do senador teriam confirmado a informação.

Segundo a coluna Igor Gadelha, também do Metrópoles, a saída teria sido organizada de última hora por um grupo restrito de aliados no Brasil e nos Estados Unidos, para evitar vazamentos.

Os aliados brasileiros teriam ficado responsáveis por viabilizar a viagem, enquanto os que vivem nos Estados Unidos teriam ajudado a organizar a entrada no país.

Segundo o advogado mexicano Simón Levy, aliado de presidente Donald Trump, Flávio Bolsonaro já chegou aos Estados Unidos com ajuda do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Aliados do senador afirmaram que ele pretende pedir asilo político ao governo estadunidense.

O paradeiro de Flávio também passou a ser investigado após o site argentino Infobae noticiar que o senador teria atravessado a fronteira com a Argentina durante a madrugada para embarcar em um avião particular em Puerto Iguazú.

A informação, porém, foi contestada pelo governo argentino. Segundo a Bloomberg, Fabián Fernández, porta-voz do presidente Javier Milei, negou que Flávio tivesse cruzado a fronteira.

A Polícia Federal mantém contato com autoridades argentinas para esclarecer o caso.





Investigações financeiras também envolvem o senador

Além das medidas judiciais relacionadas aos passaportes, Flávio é investigado em um inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz. O caso teve origem na Justiça Federal do Rio Grande do Sul e chegou ao STF após o surgimento de informações relacionadas ao senador.

Segundo dados reunidos na investigação, a PF encontrou registros que apontariam Flávio como “usuário master” de uma conta bancária da Alcazar Holdings, empresa administrada por Tomaz e sediada na Ilha da Madeira, em Portugal. Esse perfil permitiria um alto nível de acesso à conta da companhia, mantida no Santander. O acesso atribuído ao senador teria sido excluído em maio de 2025.

Na semana anterior, Moraes havia determinado o bloqueio de até R$ 6 bilhões em bens relacionados a contas e empresas vinculadas ao advogado, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e cambial de Tomaz e de companhias relacionadas a ele.

Flávio também é investigado em outro caso no STF, sob relatoria do ministro André Mendonça, relacionado ao financiamento de Dark Horse, filme sobre a vida do pai, Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção relacionadas à operação financeira. Conforme as informações reunidas na investigação, Flávio teria pedido ao então banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, R$ 134 milhões para financiar o filme.

Os investigadores buscam entender o destino dos recursos e se o dinheiro foi usado para manter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

A investigação foi aberta em julho de 2026, e a PF pediu a prorrogação do prazo para aprofundar a análise de documentos e de transferências financeiras para o exterior. Flávio nega irregularidades e afirma que o pedido era um patrocínio privado para o filme.