Inmet/Reprodução Ciclone põe parte do Sul em perigo extremo para tempestade

O fim de semana de eleições começa com muita chuva. O cenário está associado à atuação de áreas de baixa pressão, além da formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul. As informações são dos meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a previsão, o ciclone deve organizar uma frente fria ao longo de todo o fim de semana, ampliando as condições para chuva, principalmente no centro-sul do país.

Sendo assim, as instabilidades devem se concentrar em parte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Para parte desses estados, inclusive, há aviso vermelho de grande perigo para tempestades.

As chuvas também devem atingir o Mato Grosso do Sul e todos os estados do Sudeste.

Por outro lado, o Norte e o Nordeste terão predomínio de tempo seco e temperaturas elevadas, com possibilidade de chuvas isoladas.

Veja a previsão para este sábado (24) em todas as regiões:

Sul

Segundo o Inmet, este sábado (24) deve ser chuvoso, com risco de tempestades na Região Sul.

Inclusive, há aviso vermelho de grande perigo para tempestades na região. O alerta é válido para áreas do Paraná, parte de Santa Catarina e para o noroeste do Rio Grande do Sul.

O aviso é válido até às 21h e indica chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Além disso, há o grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Cerca de 80 municípios estão na área do aviso vermelho.

Ainda segundo a previsão, neste sábado, o tempo fica um pouco mais firme apenas no sudeste do Rio Grande do Sul, nas regiões de Bagé e Rio Grande, onde ocorrem apenas chuvas isoladas.

Sudeste

Este sábado (24) também deve ser chuvoso no Sudeste, conforme informou o Inmet. A previsão indica chuva forte com possibilidades de trovoadas em grande parte de São Paulo, incluindo a capital e o litoral.

Nestes pontos, há aviso laranja de perigo para tempestades. O alerta indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Ainda há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em outras áreas de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, também há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, e está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. As capitais Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão sob esse alerta.

Nas demais partes da região, como no Espírito Santo, existe a possibilidade de chuvas isoladas.

Ainda segundo o Inmet, não há previsão de chuva somente no extremo norte de Minas Gerais, nas áreas de divisa com a Bahia.

Centro-Oeste

Áreas de instabilidade atingem o Centro-Oeste e podem provocar chuvas isoladas em várias partes da região neste sábado (24).

A previsão indica que pode chover forte na área mais ao sul de Mato Grosso do Sul, inclusive com trovoadas na região de Campo Grande.

Também há possibilidade de chuvas isoladas para áreas de Goiás, parte do Mato Grosso e o Distrito Federal.

Não há previsão de chuva apenas para a parte mais ao norte e nordeste do Mato Grosso e no norte de Goiás. As temperaturas ficam muito altas em toda a região, podendo chegar a 38°C em Cuiabá.

Norte

Já na Região Norte, a previsão do Inmet indica que este sábado (23) deve ser de sol entre nuvens. Com isso, o tempo fica ensolarado em Roraima, no leste do Amazonas, no Pará, no norte do Tocantins e no Amapá.

Ainda de acordo com a previsão, há possibilidade de chuvas isoladas apenas em Rondônia, no Acre e nas áreas mais ao oeste do Amazonas. Nas demais áreas, não deve chover.

Nordeste

Neste sábado (24), o tempo deve ficar ensolarado em grande parte do Nordeste. Com isso, deve predominar o céu claro, com poucas nuvens em quase toda a região, incluindo o interior.

O Inmet informou também que está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. O alerta é válido para o Piauí, parte do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, áreas de Pernambuco e da Bahia.

A previsão também indica que há chance de chuvas isoladas apenas no litoral da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Maranhão.



