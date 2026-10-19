MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Urna eletrônica

Neste próximo domingo (25), acontece o segundo turno das eleições de 2026. Sendo assim, os eleitores vão decidir o presidente do Brasil para os próximos quatro anos. Além disso, alguns estados também vão decidir o próximo governador.

Brasileiros ao redor do mundo inteiro participam desta etapa. Aqui no Brasil, as eleições acontecem das 8h às 17h.

A eleição vai ser disputada entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL).

Veja como vai funcionar o segundo turno:

Quando vai ser?

O segundo turno das eleições acontece dia 25 de outubro de 2026. A data segue o calendário eleitoral, que já previa a votação para o último domingo de outubro.

Nesta etapa, os eleitores escolhem o próximo presidente do país. Alguns estados ainda vão votar também para eleger o próximo governador.

Como funciona?

Diferente do primeiro turno, que foi realizado no dia 4 de outubro, os eleitores não vão votar para senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Nas eleições, o segundo turno só ocorre quando nenhum candidato a presidente da República ou a governador consegue mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Para isso, são desconsiderados os votos brancos e nulos. Com nenhum candidato eleito, os dois mais votados disputam uma nova eleição. Vence o candidato que obtiver a maior porcentagem.

A regra não vale para senadores e deputados. Nesses casos, a eleição já é definida no primeiro turno. Sendo assim, desta vez, os votos serão apenas para presidente e, dependendo do estado, governador.

Além disso, a ausência na primeira etapa não impede a participação na segunda fase, desde que a situação eleitoral esteja regular.

Isto acontece porque cada turno é considerado uma eleição independente.

Governadores?

Com Douglas Ruas (PL) eleito no Rio de Janeiro, agora, cinco estados e o Distrito Federal vão ter segundo turno para governador nas Eleições de 2026.

Nesses estados, os eleitores vão às urnas para escolher dois cargos: presidente e governador.

Veja os estados que votam para governador e os candidatos que disputam o segundo turno:

Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);

Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos); Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL); Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB); Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT); Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);

Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB); Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.

No estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, do PL, iria disputar o segundo turno com o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD).

Porém, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o indeferimento do registro de candidatura de outro candidato, Anthony Garotinho (Republicanos). Com isso, os 274.411 votos recebidos por Garotinho foram anulados.

Sem esses votos, o cálculo dos votos válidos no primeiro turno mudou e Douglas Ruas passou de 49,27% para cerca de 50,88%, conseguindo a maioria absoluta exigida para se eleger no primeiro turno.

Outros países?

Brasileiros de outros países também votam para o segundo turno das eleições. No primeiro turno, quase 1 milhão de eleitores votaram fora do país. O número é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ainda de acordo com o Tribunal, há urnas em 186 cidades de 134 países. A maior parte dos eleitores brasileiros são de países como Estados Unidos, Portugal e Japão.

Por conta do fuso horário, a votação no exterior se estende por mais de 29 horas, sendo realizada das 16h de sábado às 21h de domingo, pelo horário de Brasília.

No Brasil, a votação será realizada das 8h às 17h.



