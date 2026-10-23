Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company Passarela das Cataratas do Iguaçu foi interditada devido ao aumento da vazão do Rio Iguaçu

As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), registraram vazão de 6,2 milhões de litros de água por segundo na manhã de 19 de outubro, mais de quatro vezes a média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo. Nesta sexta-feira (23), o Simepar registra 1,8 milhão de litros por segundo.

O aumento aumentou após as chuvas que atingiram o Paraná e elevaram o volume do Rio Iguaçu. Apesar da diminuição em relação ao pico da semana anterior, a passarela de acesso à Garganta do Diabo continua interditada preventivamente, enquanto a Trilha das Cataratas segue aberta à visitação.

A cheia do Rio Iguaçu atingiu seu maior volume entre os registros apresentados em 2026, no dia 14 de outubro, quando a vazão chegou a aproximadamente 16 milhões de litros por segundo. O valor corresponde a mais de dez vezes a média histórica das Cataratas, de 1,5 milhão de litros por segundo.

Nos dias anteriores, o volume já havia provocado o fechamento de diferentes áreas do Parque Nacional do Iguaçu. Em 11 de outubro, a passarela foi interditada quando a vazão estava em aproximadamente 8,8 milhões de litros por segundo. No dia 12, o rio chegou a 11,8 milhões de litros por segundo, o maior volume registrado até aquele momento no ano.

Em 13 de outubro, a vazão estava em 10,5 milhões de litros por segundo. Nesse momento, as equipes retiraram as grades da passarela para permitir a passagem da água. A medida faz parte dos procedimentos de segurança adotados durante períodos de cheia.

Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company Passarela das Cataratas do Iguaçu foi interditada devido ao aumento da vazão do Rio Iguaçu





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Parque continua aberto à visitação

Mesmo com a passarela fechada, os visitantes podem observar as quedas-d'água em diferentes pontos da Trilha das Cataratas. Entre eles estão o início do percurso, o mirante inferior da área Naipi e o Espaço Tarobá/Exaporã.

A área Naipi também conta com rampas e elevadores para acesso aos mirantes superiores. A disponibilidade de cada ponto de observação depende das condições de segurança e de eventuais restrições estabelecidas pelas equipes do parque.

A passarela é interditada preventivamente quando a vazão ultrapassa 8,5 milhões de litros por segundo e apresenta tendência de alta. Quando o volume fica entre nove milhões e 12 milhões de litros por segundo, também com tendência de aumento, as grades são retiradas para facilitar a passagem da água.

A reabertura depende da redução da vazão, de uma avaliação técnica e da autorização de um engenheiro especializado. Por isso, a liberação do acesso não acontece automaticamente quando o volume do rio diminui.





Os visitantes podem consultar os canais oficiais do Parque Nacional do Iguaçu para verificar as condições de acesso antes de programar o passeio.