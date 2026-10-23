As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), registraram vazão de 6,2 milhões de litros de água por segundo na manhã de 19 de outubro, mais de quatro vezes a média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo. Nesta sexta-feira (23), o Simepar registra 1,8 milhão de litros por segundo.
O aumento aumentou após as chuvas que atingiram o Paraná e elevaram o volume do Rio Iguaçu. Apesar da diminuição em relação ao pico da semana anterior, a passarela de acesso à Garganta do Diabo continua interditada preventivamente, enquanto a Trilha das Cataratas segue aberta à visitação.
A cheia do Rio Iguaçu atingiu seu maior volume entre os registros apresentados em 2026, no dia 14 de outubro, quando a vazão chegou a aproximadamente 16 milhões de litros por segundo. O valor corresponde a mais de dez vezes a média histórica das Cataratas, de 1,5 milhão de litros por segundo.
Nos dias anteriores, o volume já havia provocado o fechamento de diferentes áreas do Parque Nacional do Iguaçu. Em 11 de outubro, a passarela foi interditada quando a vazão estava em aproximadamente 8,8 milhões de litros por segundo. No dia 12, o rio chegou a 11,8 milhões de litros por segundo, o maior volume registrado até aquele momento no ano.
Em 13 de outubro, a vazão estava em 10,5 milhões de litros por segundo. Nesse momento, as equipes retiraram as grades da passarela para permitir a passagem da água. A medida faz parte dos procedimentos de segurança adotados durante períodos de cheia.
Parque continua aberto à visitação
Mesmo com a passarela fechada, os visitantes podem observar as quedas-d'água em diferentes pontos da Trilha das Cataratas. Entre eles estão o início do percurso, o mirante inferior da área Naipi e o Espaço Tarobá/Exaporã.
A área Naipi também conta com rampas e elevadores para acesso aos mirantes superiores. A disponibilidade de cada ponto de observação depende das condições de segurança e de eventuais restrições estabelecidas pelas equipes do parque.
A passarela é interditada preventivamente quando a vazão ultrapassa 8,5 milhões de litros por segundo e apresenta tendência de alta. Quando o volume fica entre nove milhões e 12 milhões de litros por segundo, também com tendência de aumento, as grades são retiradas para facilitar a passagem da água.
A reabertura depende da redução da vazão, de uma avaliação técnica e da autorização de um engenheiro especializado. Por isso, a liberação do acesso não acontece automaticamente quando o volume do rio diminui.
Os visitantes podem consultar os canais oficiais do Parque Nacional do Iguaçu para verificar as condições de acesso antes de programar o passeio.