Reprodução Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 36% de rejeição e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 33%. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (23).

Segundo os números, 36% dos entrevistados responderam que não votariam em Lula de jeito nenhum e 33% deram a mesma resposta sobre Flávio.

Além disso, outros 28% dos entrevistados afirmaram rejeitar ambos os candidatos e outros 3% disseram rejeitar nenhum.

O segundo turno das eleições para presidente está agendado para este próximo domingo (25).

O levantamento da Real Time Big Data foi realizado entre os dias 19 e 22 de outubro. Foram ouvidos exatamente 2 mil eleitores e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09670/2026.

Empate técnico

Ainda segundo a pesquisa do Real Time Big Data, Flávio Bolsonaro está com 52% dos votos válidos, enquanto o presidente Lula aparece com 48% das intenções neste segundo turno.

No cenário de votos válidos, são desconsiderados os votos em branco, nulos e os indecisos.

Considerando a margem de erro, Lula e Flávio estão empatados na disputa para a presidência do Brasil.

Já no cenário que considera os votos totais, Flávio aparece com 49% e Lula com 45%. O resultado é da pesquisa estimulada, quando é mostrada uma lista dos candidatos aos entrevistados.

O número de votos nulos ou em branco soma 5%, e os que não sabem ou que não responderam são de 1%.

Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, o candidato do PL aparece com 48% e Lula com 44%.

Nesse cenário, os números dos que não sabem ou não responderam são de 3%, e os de votos brancos ou nulos seguem sendo de 5%.



