Montagem/iG 5 destaques desta sexta-feira

Debate da Globo entre os candidatos à presidência da República, Grande Prêmio (GP) dos Estados Unidos, tempestades no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, pedágio da Via Dutra com tarifas reajustadas e aulas suspensas no Distrito Federal pelas eleições estão entre os destaques desta sexta-feira (23).

Debate da Globo reúne candidatos à presidência

A TV Globo realiza, nesta sexta-feira, o último debate presidencial antes do segundo turno das Eleições 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

No último debate, feito pela TV Bandeirantes, os dois candidatos focaram em assuntos como segurança pública, o caso do Banco Master e o escândalo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, durante o evento, Lula propôs o desafio da quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico dois dois candidatos e dos familiares.

GP dos Estados Unidos agita a Fórmula 1

O Grande Prêmio (GP) dos Estados Unidos já começa nesta sexta-feira.

Para o público brasileiro, o primeiro treino livre ocorre às 14h30 enquanto o segundo, às 18h. Ambos serão transmitidos pela SporTV 3 e pelo Globoplay.

Inmet prevê tempestades no Centro-Oeste, Sudeste e Sul

A formação de um canal de umidade junto a intensificação de áreas de baixa pressão deve trazer tempestades para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil a partir desta sexta-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre os estados que vão ser mais afetados estão São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Amazonas.

Pedágio da Via Dutra fica mais caro

As novas tarifas do pedágio eletrônico (Free Flow) da Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ficam mais caras a partir desta sexta-feira.

Esse é o primeiro reajuste desde a implementação do sistema, em dezembro de 2025. A mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Escolas do DF suspendem aulas por causa das eleições

Escolas públicas e particulares do Distrito Federal suspenderam as aulas previstas para esta sexta-feira para organização do segundo turno das Eleições 2026, no domingo (25).

As aulas devem ser repostas, conforme as diretrizes da Secretaria de Educação. A reorganização do calendário fica a critério de cada instituição de ensino.



