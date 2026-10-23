Reprodução/ Instagram (anthonygarotinho) Anthony Garotinho (Republicanos)





O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) decidiu, por unanimidade, suspender os direitos políticos de Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu ao Governo do Rio de Janeiro e votou no primeiro turno sob liminar, mas agora está impedido de participar da segunda etapa das eleições de 2026.

A suspensão está relacionada a condenação por improbidade administrativa envolvendo supostas fraudes e desvios de recursos na Secretaria estadual de Saúde durante o governo de sua esposa, Rosinha Garotinho.

Após a decisão, Garotinho afirmou em nota que considera a decição injusta e irá recorrer.

Defesa questiona prazo da condenação

A condenação por improbidade administrativa estabeleceu a suspensão dos direitos políticos de Garotinho por oito anos. A defesa do ex-governador argumenta que o prazo deveria ser contado a partir de 2018, quando a condenação teria se tornado definitiva.

Por outro lado, a Justiça Eleitoral definiu que o prazo passou a contar apenas em julho de 2025, data em que o processo transitou em julgado.





Decisão mudou resultado da eleição no Rio

Em meio a essa divergência de entendimento, Garotinho teve a sua candidatura indeferida em setembro, às vésperas das eleições, mas conseguiu seguir a campanha sob decisão judicial provisória e recebeu 274.411 votos, o equivalente a 3,17% dos votos válidos.

No dia 8 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou o caso e decidiu anular os votos recebidos pelo candidato.

A medida levou ao recálculo do resultado da eleição para governador e, com a exclusão dos votos de Garotinho, Douglas Ruas (PL), que havia recebido 49,27% dos votos válidos na primeira apuração, passou a ter 50,88% e foi declarado eleito governador no primeiro turno.

Eduardo Paes (PSD), segundo colocado, passou a ter 44,16% dos votos válidos e a disputa pelo segundo turno foi cancelada.

A coligação do candidato candidato do PSD chegou a tentar reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o pedido foi negado pelo ministro Cristiano Zanin por questões processuais. O TRE-RJ homologou o resultado definitivo em 15 de outubro, cancelando a realização do segundo turno para a disputa do governo do estado.