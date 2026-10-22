Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

De acordo com a pesquisa do PoderData/Aya, o senador  Flávio Bolsonaro (PL) está com 51% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49% das intenções neste segundo turno.

O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (22), três dias antes do  segundo turno das eleições para presidente, agendado para este próximo domingo (25).

No cenário de votos válidos, são desconsiderados os votos em branco, nulos e os indecisos. Os números mostram o candidato do PL com 51% dos votos e Lula com 49%.

Considerando a margem de erro, Lula e Flávio estão empatados na disputa para a presidência do Brasil.

No cenário que considera os votos totais, os dois candidatos também estão empatados tecnicamente. Flávio aparece com 49% das intenções de voto e Lula com 48%.

O número de votos nulos ou em branco soma 3%, e os que ainda não sabem é de 1%.

O levantamento da PoderData/Aya  foi realizado entre os dias 19 e 20 de outubro. Foram ouvidos exatamente 4 mil eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 1,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07926/2026.



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