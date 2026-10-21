Reprodução/Instagram e Reprodução/Paladino O chef Marcelo Haddad Guerra e o restaurante Paladino

O chef Marcelo Haddad Guerra, de 47 anos, um dos donos do restaurante Paladino, em Belo Horizonte, foi preso em flagrante após ser acusado de importunação sexual por uma funcionária de 20 anos. Segundo a denúncia, a jovem teria sido tocada nos seios e nas nádegas enquanto trabalhava no estabelecimento, localizado no bairro Braúnas, na região da Pampulha, nesta terça-feira (20).

*Alerta de gatilho: esta reportagem contém relatos de violência sexual.

Conteúdo gerado por IA Como denunciar violência contra a mulher

O empresário foi liberado pela Justiça nesta quarta-feira (21). A defesa nega a acusação e afirma confiar que a investigação demonstrará sua inocência. O restaurante informou que afastou o profissional de suas atividades até o esclarecimento dos fatos e manifestou solidariedade à denunciante.

Funcionária relata toques e pedido para parar

A jovem, que trabalha como recreadora infantil no estabelecimento, contou à polícia que havia chegado para trabalhar quando se dirigiu a uma sala utilizada para guardar materiais das atividades recreativas. Segundo o relato, Marcelo a acompanhou até o espaço.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o empresário teria perguntado sobre um piercing que a funcionária usava nos seios antes de iniciar o contato físico.

Segundo boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles, o chef teria tocado a funcionária sem consentimento. O documento, reproduzido pelo veículo, relata: "O suspeito aproximou-se da vítima e começou a acariciar os seios dela e desferiu um tapa leve em suas nádegas".

A funcionária afirmou que ficou sem reação, se afastou e pediu que o homem interrompesse o contato. Ainda de acordo com a denúncia, ele teria minimizado a situação, tratando o episódio como uma brincadeira.

A jovem também informou à polícia que existem câmeras de segurança no espaço onde os fatos teriam ocorrido. Não há confirmação sobre a análise dessas imagens pelos investigadores.

Após receber a denúncia, policiais civis foram ao restaurante e abordaram Marcelo quando ele deixava o estabelecimento. O celular do empresário foi apreendido.

Chef alegou acreditar que contato era consentido

Questionado pelos policiais, Marcelo afirmou que acreditava haver consentimento da funcionária para o contato físico. A versão foi registrada durante os procedimentos que levaram à prisão em flagrante.

A defesa do empresário rejeitou a acusação de importunação sexual e informou que ele obteve liberdade por decisão judicial nesta quarta-feira.

Em manifestação encaminhada à imprensa, os advogados afirmaram confiar que "a isenta apuração dos fatos demonstrará sua cabal inocência".

A liberação não encerra a investigação. A Polícia Civil continua responsável por esclarecer as circunstâncias da denúncia e reunir os elementos que poderão subsidiar uma decisão do Ministério Público.

Restaurante Paladino anuncia afastamento

O Paladino, conhecido pela culinária mineira e pelo ambiente de fazenda na região da Pampulha, divulgou uma nota pública nesta quarta-feira (21).

O estabelecimento informou que determinou o afastamento do profissional assim que tomou conhecimento da suspeita. Também afirmou estar à disposição das autoridades responsáveis pela apuração.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Restaurante Paladino comunica que, tão logo tomou ciência da suspeita de prática ilícita envolvendo um de seus colaboradores, determinou o seu afastamento das atividades da empresa, como medida de prudência, até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.

A instituição se solidariza com a denunciante e coloca-se à inteira disposição das autoridades competentes."