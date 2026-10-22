Montagem/iG 5 destaques desta quinta-feira

Datafolha divulga nova pesquisa presidencial, Flamengo x Estudiantes, temporais no Sudeste e Centro-Oeste, Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) abre para escolha de órgão e sorteio de R$ 200 milhões da Mega-Sena estão entre os destaques desta quinta-feira (22).

Datafolha divulga nova pesquisa de 2º turno

O Instituto Datafolha divulga, nesta quinta-feira, uma nova pesquisa do segundo turno das eleições presidenciais entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

No último levantamento, os dois candidatos estavam empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Flávio apresentava 47% das intenções de voto enquanto Lula, 45%.

Flamengo enfrenta o Estudiantes

O Flamengo entra em campo contra o Estudiantes nesta quinta-feira, às 21h30, pelas semifinais da Libertadores. Os dois times empataram em 0 a 0 na ida.

Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro chega à fase decisiva com uma sequência de 11 jogos sem perder, sendo oito vitórias e três empates.

Já os argentinos tem novidades enfrentar os mandantes. O técnico Alexander Medina conta com o retorno dos jogadores Gonzáles Pires, Tomás Palacios e Rojo.

Temporais avançam do Sul para o Sudeste e o Centro-Oeste

A reorganização da circulação atmosférica deve trazer temporais para o Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil a partir desta quinta-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de que Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás sejam os estados mais afetados.

CNU 2: servidores podem indicar órgão de preferência a partir desta quinta-feira

Os servidores dos cargos de analista técnico de desenvolvimento socioeconômico (ATDS) e analista técnico de justiça e defesa (ATJD) poderão indicar, a partir desta quinta-feira, o local em que desejam trabalhar.

O prazo máximo vai até as 23h59 da próxima segunda-feira. A manifestação de preferência é opcional, através do portal SouGov.br.

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 200 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3072 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (20). Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 187,6 milhões para R$ 200 milhões.

O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.







