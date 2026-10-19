Tânia Rêgo/Lula Marques/ Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

De acordo com a pesquisa Atlas/Bloomberg, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está com 51,1% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48,9% das intenções neste segundo turno.

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (19) e é o último antes do segundo turno das eleições para presidente, agendada para este próximo domingo (25).

Neste cenário de votos válidos, são desconsiderados os votos em branco, nulos e os indecisos. Os números mostram o candidato do PL com 51,1% dos votos e Lula com 48,9%.

Considerando os números dos eleitores que ainda não sabem em quem votar, ou que vão votar em branco ou nulo, Flávio aparece com 49,8% das intenções de voto e Lula aparece com 45,7%.

O número de nulos, brancos ou não sabem responder é de 2,6%.

Desaprovação

A pesquisa Atlas/Bloomberg também avaliou o nível de aprovação do presidente Lula. Sendo assim, 46,2% dos entrevistados disseram aprovar o governo atual e 52,3% afirmaram desaprovar. Outros 1,5% não souberam responder.

Ainda neste cenário, 50,6% classificam a gestão atual como ruim ou péssima e outros 40,7% consideram o governo ótimo ou bom. 8,6% dos entrevistados ainda avaliaram a administração como regular.

O levantamento da Atlas foi realizado entre os dias 13 e 18 de outubro. Foram ouvidos 4.998 eleitores e a margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02418/2026.



