Divulgação Lula e Flávio Bolsonaro

De acordo com a pesquisa do BTG/Nexus, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está com 50,3% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49,7% das intenções neste segundo turno.

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (19) e é o último antes do segundo turno das eleições para presidente, agendada para este próximo domingo (25).

No cenário de votos válidos, são desconsiderados os votos em branco, nulos e os indecisos. Os números mostram o candidato do PL com 50,3% dos votos e Lula com 49,7%.

Na pesquisa estimulada, quando é mostrada uma lista dos candidatos aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula com 45,9%.

Outros 4,7% dos entrevistados afirmaram votar em branco ou nulo. Os números dos que não sabem ou não responderam são de 2,9%.

Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, os números mostram um empate entre Flávio e Lula.

Os dois aparecem com 44,5% das intenções de voto. Nesse cenário, os números dos que não sabem ou não responderam são de 6,2%, e os de votos brancos ou nulos seguem sendo de 4,7%.

O levantamento da Nexus foi realizado entre os dias 16 e 18 de outubro. Foram ouvidos exatamente 2 mil eleitores, de 16 anos ou mais, em todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.



