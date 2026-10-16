Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

De acordo com a Pesquisa do PoderData, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46% de rejeição e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 45%. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (16).

Segundo os números, 46% dos entrevistados responderam que não votariam em Lula de jeito nenhum e 45% deram a mesma resposta sobre Flávio.

Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 7% dos eleitores afirmaram ainda poder votar em Lula e outros 7% disseram poder votar no candidato do PL.

Do total de entrevistados, cerca de 3% disseram não saber ou não responderam sobre o petista, enquanto 5% não sabem ou não responderam sobre Flávio.

Empate técnico

Lula e Flávio Bolsonaro também estão empatados tecnicamente na disputa à presidência do Brasil.

Os números mostram que os dois candidatos estão com 47% das intenções de voto. Além disso, outros 4% afirmaram que vão votar nulo ou em branco e mais 2% afirmaram não saber.

Considerando a margem de erro, Lula e Flávio estão matematicamente empatados na disputa. Em cenário de votos válidos, que desconsidera brancos, nulos e indecisos, cada candidato tem 50% dos votos cada.

O levantamento da PoderData foi realizado entre os dias 13 e 15 de outubro. Foram ouvidos exatamente 3 mil eleitores, em 644 municípios, de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04258/2026.





