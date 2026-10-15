Rodrigo T. Ribeiro/ iG Candidato ao governo do Rio participou de evento com mulheres do PL ao lado de Fernanda Louback

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou por unanimidade, nesta quinta-feira (15), a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo do estado no primeiro turno. A decisão foi tomada após a retotalização dos votos, que excluiu da contagem os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a mudança no cálculo, Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para vencer a eleição sem a necessidade de um segundo turno. O candidato recebeu 4.271.199 votos no dia 4 de outubro.

Eduardo Paes (PSD), que terminou originalmente em segundo lugar, teve 3.706.984 votos, equivalentes a 42,76% dos válidos. Após a retotalização, sua participação passou para 44,16%.

A mudança ocorreu depois que o TSE confirmou, em 8 de outubro, o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho e determinou que seus 274.411 votos fossem considerados nulos para o cálculo dos votos válidos.

Garotinho disputou a eleição com o registro sob análise da Justiça Eleitoral. Como seus votos foram excluídos da base de cálculo, o percentual dos demais candidatos aumentou, embora a quantidade de votos recebidos por eles tenha permanecido a mesma.

A retotalização foi realizada pelo TRE-RJ no sábado (10). Nesta quinta-feira, o plenário confirmou o resultado por unanimidade.

Quem é Douglas Ruas?

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas concorreu ao governo estadual pelo PL. Antes de disputar a eleição, foi secretário estadual das Cidades e atuou na administração pública de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos. Em abril de 2026, assumiu a presidência da Alerj, antes de entrar na disputa pelo governo do estado.