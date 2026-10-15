Reprodução/ Senado e PR O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT)





Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15) mostra que, a dez dias do 2º turno, Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45%. Os dois candidatos estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Segundo o levantamento encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo, em votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 49%.

O número de votos válidos é o que a Justiça Eleitoral usa para determinar os resultados das eleições.

Números de votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 47% (eram 49% na pesquisa anterior)

Lula (PT): 45% (eram 45%)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 5%)

Indecisos: 2% (era 1%)

Em relação à pesquisa anterior, Flávio Bolsonaro oscilou dois pontos para baixo, de 49% para 47%, e Lula manteve 45%. A diferença entre eles era de quatro pontos há uma semana, e agora é de dois pontos.

A pesquisa é a primeira do Datafolha após as manifestações de apoio a Lula ocorridas em diversas capitais do país, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília e outras cidades.

Gerado por IA Cenário da disputa presidencial, segundo Datafolha





O Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-00466/2026.