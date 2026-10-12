Raphael Bezerra Possibilidade de pancadas de chuva ao longo da semana não afasta calor e baixa umidade

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida amanhece dividido em áreas com instabilidades e outras com tempo seco. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão indica tempestades para alguns pontos e muito calor para outros.

De acordo com os meteorologistas, as chuvas ficam concentradas no oeste da Região Norte, no oeste e sul da Região Centro-Oeste, no sul da Região Sudeste e na Região Sul.

A previsão indica que os maiores acumulados serão registrados no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e na faixa leste de São Paulo.

Além disso, há dois avisos laranja de perigo para tempestades, um para a Região Sul e outro para parte do Sudeste.

Por outro lado, uma massa de ar quente e seco atua sobre outras partes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além da área mais ao norte da Região Sudeste.

Veja a previsão por região:

Sul

A passagem de uma frente fria e entrada de uma massa de ar frio logo em seguida faz com que as temperaturas fiquem mais amenas durante o feriado na Região Sul.

O Inmet informou que, em Porto Alegre, a máxima é de apenas 13 °C. Em Florianópolis, a máxima não deve passar dos 18 °C, e, em Curitiba, chega a 19 °C.

Além disso, o tempo fica instável em praticamente toda a região. A chuva atinge principalmente o Paraná e Santa Catarina, além da área mais ao norte do Rio Grande do Sul. Neste ponto, a instabilidade vem acompanhada de trovoadas.

Inclusive, parte de Santa Catarina e Curitiba estão sob alerta laranja de perigo para tempestade.

Nas demais partes da região, a previsão indica chuvas isoladas.

Sudeste

Nesta segunda-feira (12), chove de forma mais isolada em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. Nessas áreas, há também um alerta laranja de perigo do Inmet para tempestades.

O aviso ainda abrange a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, local em que acontece a celebração do feriado de Nossa Senhora. Milhares de fiéis devem visitar o Santuário Nacional.

Há também possibilidade de chuvas em mais áreas de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, porém a chance é menor, conforme explicou o Inmet.

O tempo fica firme e sem chuva, apenas mais ao norte e nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Centro-Oeste

Durante o feriado da Padroeira do Brasil, a chuva mais intensa fica mais concentrada no sul de Mato Grosso do Sul, onde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas. O estado também está sob alerta laranja de perigo para tempestades.

Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e mais ao sul de Goiás, a previsão ainda indica chuvas isoladas.

No Distrito Federal e no norte de Goiás, o tempo segue firme, sem chuva. Esses pontos, inclusive, estão em áreas de aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Norte

Na Região Norte, durante o feriado, as chuvas continuam concentradas sobre o Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Elas ocorrem de forma mais isolada.

Nas demais áreas, a previsão indica que não deve chover, e o sol aparece entre nuvens. A região está dividida em dois avisos amarelos. Mas, ao leste, segue vigente o alerta de baixa umidade do ar. Já ao oeste, o alerta é de perigo potencial para tempestades.

Nordeste

De acordo com o Inmet, o feriado deve ser de sol entre nuvens no Nordeste. A previsão indica a possibilidade de chuvas isoladas apenas na faixa litorânea da região, como no litoral da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do leste do Rio Grande do Norte.

Já no interior nordestino, o tempo fica ensolarado, com predomínio de poucas nuvens. Continua vigente o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar em quase toda a região, exceto no noroeste do Maranhão e ao longo da faixa litorânea.



