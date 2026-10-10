Bombeiros/Divulgação Menino de três anos sai ileso de grave engavetamento na Dutra

Um menino de apenas três anos sobreviveu a um grave engavetamento na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na manhã deste sábado (10), por volta das 9h30, na altura da cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão bateu contra a traseira de um carro, que foi lançado e prensado contra uma outra carreta. Os ocupantes dos dois caminhões não se feriram. Dentro do carro estava casal e um menino de três anos. Todos sobreviveram ao acidente.

O casal foi identificado como avô e avó da criança, que ficou ilesa. Ela estava na cadeirinha no momento do acidente.

A mulher teve ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico. Já o homem ficou preso às ferragens por aproximadamente uma hora e precisou ser resgatado.

Para o resgate, o Corpo de Bombeiros também foi acionado. Segundo os agentes, o homem foi retirado com uma fratura na perna direita. Ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Taubaté por volta das 10h30.

PRF/Divulgação Menino de três anos sai ileso de grave engavetamento na Dutra





Congestionamento

O acidente foi registrado na altura do quilômetro 103 da pista sentido São Paulo (Sul). O trecho precisou ser totalmente interditado para o atendimento à ocorrência.

Após o resgate do homem que ficou preso às ferragens, as equipes atuaram na remoção dos veículos e limpeza da rodovia.

Por volta das 11h, a PRF informou que havia registro de cerca de 14 quilômetros de congestionamento. Às 11h20, as duas pistas foram totalmente liberadas e a ocorrência foi finalizada.

PRF/Divulgação Menino de três anos sai ileso de grave engavetamento na Dutra





O trânsito segue movimentado no local. Além do acidente, o movimento já era intenso na rodovia por conta do feriado desta segunda-feira (12).

A data celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Por conta disso, milhares de fiéis caminham às margens da Via Dutra em direção ao Santuário Nacional, que fica em Aparecida, também no interior de São Paulo.



