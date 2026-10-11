Raphael Bezerra Feriado terá chuva em parte do país e tempo seco em outras áreas

O Brasil começa a semana do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida dividido em áreas com instabilidades e outras com tempo seco. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O feriado é celebrado nesta segunda-feira (12). Há previsão de muita chuva e tempestades em alguns pontos, e em outros há a previsão de muito calor.

De acordo com os meteorologistas, as chuvas ficam concentradas no oeste da Região Norte, no oeste e sul da Região Centro-Oeste, no sul da Região Sudeste e na Região Sul.

A previsão indica que os maiores acumulados serão registrados no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e na faixa leste de São Paulo.

Por outro lado, uma massa de ar quente e seco atua sobre outras partes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além da área mais ao norte da Região Sudeste.

Veja a previsão por região:

Sul

A passagem de uma frente fria e entrada de uma massa de ar frio logo em seguida faz com que as temperaturas fiquem mais amenas durante o feriado na Região Sul. O Inmet informou que, em Porto Alegre, a máxima é de apenas 13 °C.

Além disso, o tempo fica instável em praticamente toda a região. A chuva atinge principalmente o Paraná e Santa Catarina, além da área mais ao norte do Rio Grande do Sul. Neste ponto, a instabilidade vem acompanhada de trovoadas.

Nas demais partes da região, a previsão indica chuvas isoladas.

Já nesta terça-feira (13), as nuvens começam a diminuir sobre o Rio Grande do Sul e há possibilidade de chuva isolada apenas na divisa com Santa Catarina. Nas outras áreas gaúchas, não deve chover.

Porém, no Paraná as chuvas continuam, com ocorrência de trovoadas. Em Santa Catarina também há previsão de chuvas isoladas.

Sudeste

Durante o feriado, chove de forma mais isolada em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. Há também possibilidade de chuvas em mais áreas de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, porém a chance é menor, conforme explicou o Inmet.

O tempo fica firme e sem chuva, apenas mais ao norte e nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Já na terça-feira (13), o sol predomina em grande parte da região Sudeste e há chances menores de chuvas.

A previsão indica que as instabilidades diminuem, mas podem ocorrer chuvas isoladas. Porém, segundo o Inmet, o tempo firme deve predominar em quase todos os estados.

Além disso, também há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar para áreas de Minas Gerais durante a terça-feira (13).

Centro-Oeste

Durante o feriado da Padroeira do Brasil, a chuva mais intensa fica mais concentrada no sul de Mato Grosso do Sul, onde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e mais ao sul de Goiás, a previsão ainda indica chuvas isoladas.

No Distrito Federal e no norte de Goiás, o tempo segue firme, sem chuva. Esses pontos, inclusive, estão em áreas de aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Já na terça-feira (13), as chuvas com trovoadas seguem no sul de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, as nuvens diminuem em boa parte do Centro-Oeste e o céu fica limpo, sem previsão de instabilidades.

Ainda há aviso de baixa umidade do ar para parte do Mato Grosso, algumas áreas de Goiás e no Distrito Federal. As temperaturas, que já estavam altas, devem subir um pouco mais e chegar próximo dos 40°C em alguns pontos da região.

Norte

Na Região Norte, durante o feriado, as chuvas continuam concentradas sobre o Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Elas ocorrem de forma mais isolada.

Nas demais áreas, a previsão indica que não deve chover, e o sol aparece entre nuvens. A região está dividida em dois avisos amarelos. Mais ao leste, segue vigente o alerta de baixa umidade do ar. Já ao oeste, o alerta é de perigo potencial para tempestades.

Após o feriado, na terça-feira (13), o tempo não muda no Norte. As instabilidades persistem isoladas na área a oeste da região, com a previsão indicando trovoadas no Amazonas. Também há possibilidade de chuva isolada no sudeste do Amapá e no litoral do Pará.

Nas demais áreas, o tempo segue estável e quente, com o aviso para baixa umidade do ar ainda em vigência. As temperaturas também seguem elevadas e máximas chegam a casa dos 38 °C em Boa Vista, Porto Velho, e Palmas.

Nordeste

De acordo com o Inmet, o feriado deve ser de sol entre nuvens no Nordeste. A previsão indica a possibilidade de chuvas isoladas apenas na faixa litorânea da região, como no litoral da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do leste do Rio Grande do Norte.

Já no interior nordestino, o tempo fica ensolarado, com predomínio de poucas nuvens. Continua vigente o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar em quase toda a região, exceto no noroeste do Maranhão e ao longo da faixa litorânea.

Na terça-feira (13), o dia segue sendo de sol entre nuvens na maior parte do Nordeste, sem previsão de chuva. Além disso, ao longo de todo o dia, o calor deve ser intenso e aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar segue em vigência.



