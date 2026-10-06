Thiago Leon/Santuário Nacional Nomeado pelo papa, novo arcebispo de Aparecida (SP) toma posse

A novena e a Festa de Nossa Senhora Aparecida tiveram início neste último sábado (3). Em 2026, a Festa da Padroeira é marcada também pela primeira edição celebrada pelo novo arcebispo de Aparecida, Dom Mário Antônio da Silva.

A celebração acontece em Aparecida, cidade que fica no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

A festa segue até o dia 12 de outubro, feriado nacional que reúne milhares de fiéis na cidade.

Dom Mário Antônio da Silva foi nomeado pelo Papa Leão XIV em março deste ano e é o sexto arcebispo na história da arquidiocese de Aparecida. Ele substituiu Dom Orlando Brandes, que deixou o posto após uma década.

A cerimônia de posse foi realizada no dia 2 de maio.

Além da cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, o arcebispo é responsável pelas cidades vizinhas, como Guaratinguetá, Potim, Roseira e Lagoinha.

A Arquidiocese de Aparecida é uma das mais importantes do Brasil e abriga o Santuário Nacional, local em que é celebrada a Festa da Padroeira e atrai milhares de fiéis.

De acordo com o Santuário Nacional, no passado, mais de 10 milhões de peregrinos do Brasil e do mundo visitaram a região.

Neste ano, a estimativa é de aproximadamente 5 milhões de visitantes. A expectativa é de hotéis cheios e um fluxo elevado de pessoas.

O tema da novena em 2026 é: “Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra de Deus”. Sendo assim, até o dia 11 de outubro, a programação conta com duas celebrações por dia.

A Novena da Tarde acontece sempre às 15h e a Novena Solene, às 19h, conforme informou o Santuário Nacional. As celebrações ainda terão a participação de bispos de diferentes regiões do país.

Quem é Dom Mário Antônio da Silva?

Natural de Itacaré (SP), Dom Mário Antônio da Silva nasceu em 17 de outubro de 1966. Com formação em Filosofia e Teologia no Seminário Maior Divino Mestre, na Diocese de Jacarezinho (PR), possui mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade.

Em 2 de fevereiro de 1991, foi ordenado diácono. Em dezembro do mesmo ano, tornou-se sacerdote. Entre 1992 e 1996, atuou como Diretor Espiritual e Reitor do Seminário Menor Nossa Senhora da Assunção, Coordenador da Pastoral Vocacional, Professor de Teologia Moral, Vigário Paroquial, Pároco e Chanceler da diocese até 2010.

Em 2019, foi eleito presidente do Regional Norte 1 da CNBB e segundo vice-presidente nacional, onde permaneceu até 2023. Desde 2020, preside a Cáritas Brasileira.

Thiago Leon/Santuário Nacional Nomeado pelo papa, novo arcebispo de Aparecida (SP) toma posse







