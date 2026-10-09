Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a utilizar um helicóptero para intensificar ainda mais as ações de segurança viária durante a Operação Aparecida 2026. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (9), às vésperas do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A celebração acontece no Santuário Nacional de Aparecida, localizado no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

O Santuário Nacional de Aparecida é o maior templo católico do Brasil, conhecido por ser o maior santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.

No dia 12 de outubro, é celebrado o Dia da Padroeira, sendo assim, milhares de fiéis realizam uma romaria até Aparecida. A data é feriado nacional.

Para acompanhar a movimentação de milhares de romeiros que seguem em direção ao Santuário, os agentes da PRF passaram a utilizar o helicóptero Bell 407. A atuação funciona de forma integrada com os agentes das equipes que estão em terra.

A operação, de acordo com a PRF, tem como principal objetivo preservar vidas, prevenir acidentes e garantir maior segurança aos peregrinos e motoristas que utilizam a estrada.

A PRF explicou ainda que uma das principais vantagens do uso do helicóptero é a possibilidade de obter uma visão mais ampliada e estratégica de toda a movimentação ao longo da Via Dutra.

Essa perspectiva permite identificar situações de risco que nem sempre são percebidas pelas equipes em solo, conforme explicaram os agentes.

Treinamento helicóptero

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realizou um treinamento para o transporte aéreo de socorristas em emergências rodoviárias.

A operação foi feita nesta última quinta-feira (8) e envolve policiais que trabalham no atendimento pré-hospitalar da Operação Aparecida 2026.

De acordo com a PRF, o treinamento reúne socorristas da concessionária CCR-Motiva, responsável pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), e também os policiais rodoviários federais.

O objetivo da preparação é agilizar o atendimento a vítimas de acidentes de trânsito.

O treinamento faz parte das ações da Operação Aparecida 2026, que reforça a segurança durante o período de peregrinação ao Santuário Nacional.

Sendo assim, romeiros percorrem as rodovias da região a pé, aumentando a circulação de pedestres nos acostamentos e exigindo mais atenção e cuidado.

A PRF informou que o treinamento de capacitação foi feito com o uso do helicóptero Bell 407. Ele levava os socorristas até o local de atendimento e deve ser usado em casos em que congestionamentos dificultam ou impedem o acesso das ambulâncias.

A aeronave é empregada principalmente em atividades policiais, além de apoiar ações de socorro. Ela reduz o tempo entre o acionamento e o início dos primeiros atendimentos.

Em casos de ocorrências graves, o trânsito pode atrasar a chegada das equipes de emergência. Com isso, o helicóptero permite transportar socorristas até o local da ocorrência.

Operação Aparecida

A PRF explicou também que atua com equipes terrestres e aéreas em ações de fiscalização e orientação para garantir um atendimento eficiente durante a Operação Aparecida.

De acordo com o Santuário Nacional, no passado, mais de 10 milhões de peregrinos do Brasil e do mundo visitaram a região.

Neste ano, a estimativa é de aproximadamente 5 milhões de visitantes. A expectativa é de hotéis cheios e um fluxo elevado de pessoas.

Além disso, para o ano de 2026, a CCR-Motiva espera receber mais de 40 mil romeiros no trecho da Via Dutra e da Rota da Luz.

O fluxo de fiéis ganha maior intensidade neste final de semana, até a segunda-feira (12), intervalo que reúne tradicionalmente a maior concentração de viajantes a pé.

Essa estimativa ultrapassa os registros de anos anteriores divulgados pela empresa Motiva, que contabilizou 40.000 fiéis em 2025, 37.088 em 2024 e 35.629 no ano de 2023.



