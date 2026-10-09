Renato Alves / Agência Brasília Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal

O Partido Liberal (PL) foi a legenda que somou mais votos na seção eleitoral instalada no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, nas eleições de 2026. O local, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro já ficou preso, também abriga nomes conhecidos de investigações, como o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao caso Banco Master, e Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Segundo levantamento, o PL recebeu 233 votos na soma dos resultados para presidente, deputado federal, deputado distrital e senador. O Partido dos Trabalhadores (PT) ficou em segundo lugar, com 203 votos.

Apesar da liderança do PL na soma partidária, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato à Presidência mais votado na seção, com 74 votos, contra 70 de Flávio Bolsonaro (PL).

Michelle Bolsonaro lidera disputa pelo Senado

Michelle Bolsonaro (PL) foi a candidata ao Senado mais votada na seção eleitoral da Papuda, com 68 votos.

Na sequência ficaram Erika Kokay (PT), com 62 votos, e Leila do Vôlei (PDT), com 58. Bia Kicis (PL) recebeu 54 votos.

O resultado mostra que o desempenho dos candidatos variou conforme o cargo disputado. Embora o PL tenha liderado a soma dos votos destinados aos candidatos da legenda, Lula superou Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

Quantas pessoas votaram na Papuda?

A seção eleitoral da Papuda é a de número 0420, vinculada à 18ª Zona Eleitoral do Distrito Federal. Ao todo, havia 185 eleitores aptos a votar, dos quais 162 compareceram às urnas.

A legislação eleitoral permite que presos provisórios votem quando mantêm seus direitos políticos. Já pessoas com condenação criminal definitiva têm os direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação.

Por isso, estar preso não significa, por si só, perder o direito ao voto. A situação jurídica de cada eleitor determina se ele pode participar da votação.





Daniel Vorcaro e Careca do INSS estão entre os presos

Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, estão entre os nomes conhecidos ligados ao complexo penitenciário.

Vorcaro é investigado em procedimentos relacionados ao Banco Master. Antunes é um dos nomes associados às investigações sobre suspeitas de descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários.

A presença dos dois no complexo não permite concluir em quem votaram. O voto é secreto, e os resultados divulgados pela Justiça Eleitoral apresentam os totais de cada candidato, sem identificar as escolhas individuais dos eleitores.