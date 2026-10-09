Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Sul tem alerta para tempestade

O fim de semana começa, nesta sexta-feira (9), com aviso vermelho de perigo para tempestades no oeste e sudoeste do Paraná, centro e oeste de Santa Catarina e noroeste e norte do Rio Grande do Sul. As tempestades deixam ainda todas as outras áreas da região sob aviso laranja ou amarelo, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas capitais da Região Sul, o calor predomina antes das chuvas, com máxima que chega a 29°C em Curitiba. A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul deixa os termômetros baixos no estado, onde a mínima será de 16°C na capital Porto Alegre.

Região Norte



Na Região Norte, chuva e trovoadas em Rondônia, no Acre, no sudoeste, centro, oeste e noroeste do Amazonas e no noroeste de Roraima deixam a região sob o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Também há possibilidade de chuvas isoladas no oeste e sudoeste de Roraima, no norte e leste do Amapá e na faixa litorânea do Pará.

O calor predomina na região com mínima de 24°C em Belém e máxima de 37°C em Boa Vista.

Região Centro-Oeste



No Centro-Oeste do país, o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades também alcança Mato Grosso do Sul e o sul, oeste e noroeste de Mato Grosso. No norte e leste de Mato Grosso, centro e norte de Goiás e no Distrito Federal, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para baixa umidade do ar.

Entre as capitais a mínima será em Brasília, de 19°C, e a máxima chega a 37°C em Cuiabá.

Região Sudeste



Na Região Sudeste, também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Também há possibilidade de chuvas isoladas no Triângulo Mineiro, na região central e sudeste de Minas e nas demais áreas do Rio de Janeiro.

Entre as capitais, a mínima será de 18°C em São Paulo e a máxima de 34°C em Vitória.

Seca



No Nordeste, o céu fica com poucas nuvens na maior parte da região, onde há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar entre o sul e leste do Maranhão, Piauí, oeste, centro e sul do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e grande parte da Bahia.

Há possibilidade de chuvas isoladas apenas ao longo da faixa litorânea pela manhã e no norte do Maranhão durante a tarde.

Nas capitais, a mínima é de 20°C em Maceió e a máxima de 39°C em Teresina.