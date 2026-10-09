Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Eduardo Paes (PSD)

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lamentou à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de anular os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos) no primeiro turno das eleições, mas admitiu que, mesmo assim, vai respeitar a medida que abre o caminho para a eleição de Douglas Ruas (PL).

Na votação do último domingo (4), Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%), enquanto Garotinho, em tecerito, teve 274.411 votos, correspondentes a 3,17% do total válido.

Com a exclusão dos votos de Garotinho da base de cálculo, Ruas deverá ultrapassar a marca de 50% dos votos válidos e, consequentemente, vencerá o primeiro turno. A retotalização está prevista para sábado (10), quando a Justiça Eleitoral deverá oficializar o resultado.

Em nota, Paes contrariou a decisão do TSE dizendo que a maioria dos eleitores fluminenses escolheu nas urnas que iriam levar a disputa pelo governo do estado para o segundo turno, marcado inicialmente para 25 de outubro.

"No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno. Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia", escreveu em suas redes sociais. Eduardo Paes (PSD) - Candidato ao Governo do Rio









Assim que terminou a votação no TSE, que por 5 a 2 optou por aceitar anular os votos de Garotinho, a campanha de Eduardo Paes anunciou que todas as agendas do candidato marcadas estavam, por ora, canceladas.

STF ainda julgará o caso

Apesar de admitir a derrota, o segundo turno do Rio de Janeiro ainda terá o seu futuro julgado pelo Superior Tribunal Federal (STF). Em nota, a assessoria de Paes informou que com base nos votos divergentes apresentados no julgamento do TSE, que “defenderam o respeito à soberania popular e à exigência constitucional de maioria absoluta para a eleição de governador”, a coligação Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir” recorreu ao STF da decisão com pedido de medida cautelar para garantir a realização do segundo turno .





Mesmo assim, Paes reiterou que admite o resultado das urnas e seguirá através do seu grupo político na fiscalização de um eventual governo de Douglas Ruas.

A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos. O PSD e o nosso grupo político seguirão vigilantes, acompanhando e cobrando resultados de um governo que representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos. Seguirei defendendo as mudanças de que o nosso estado tanto precisa. Eduardo Paes - candidato ao governo do Rio





Segundo turno segue em cinco estados e no DF



Com a mudança no resultado da disputa fluminense, apenas cinco estados e o Distrito Federal devem realizar segundo turno para governador no dia 25 de outubro.

As eleições estaduais que seguem para a segunda etapa são as do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal e da disputa presidencial, entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).



