Inmet/Reprodução Ciclone deixa todo o Sul em alerta de perigo vermelho

Todos os estados da Região Sul estão sob alerta vermelho de perigo extremo para tempestades. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia e é válido para toda esta sexta-feira (9).

De acordo com a previsão, uma nova rodada de instabilidades atinge toda a região por conta do predomínio de áreas de baixa pressão que formam um ciclone extratropical na costa da região.

Com isso, há aviso vermelho de grande perigo para tempestades em áreas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O aviso indica chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Além disso, há o grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As regiões sob o aviso, de acordo com o Inmet, são:

Região Serrana;

Oeste Catarinense;

Noroeste Rio-grandense;

Centro Ocidental Rio-grandense;

Sudoeste Paranaense;

Nordeste Rio-grandense;

Centro Oriental Rio-grandense;

Sudeste Paranaense;

Oeste Paranaense;

Centro-Sul Paranaense;

Sudoeste Rio-grandense.

Ao todo, o alerta abrange cerca de 80 municípios. Entre elas, cidades como Cascavel (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Pato Branco (PR), Chapecó (SC), São Miguel do Oeste (SC), Campos Novos (SC), Joaçaba (SC), Passo Fundo (RS), Erechim (RS), Santo Ângelo (RS), Ijuí (RS), entre outras.

O Inmet orienta a população a:

desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

evitar permanecer ao ar livre;

em caso de enxurrada, colocar os documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

procurar abrigo em caso de situação de grande perigo confirmada;

em caso de emergência, acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com o Inmet, outros pontos da região também estão sob avisos laranja ou amarelo para tempestades.

O alerta laranja é de perigo e inclui a capital Florianópolis e parte do Rio Grande do Sul. Este aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

As demais áreas estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Este alerta inclui as capitais Porto Alegre e Curitiba.

Previsão

Ainda conforme o Inmet, nesta sexta-feira (9), o sol ainda aparece pela manhã no norte e leste do Paraná, no leste de Santa Catarina e no sudeste do Rio Grande do Sul. Porém, o tempo muda e a previsão indica chuva para essas áreas.

Por outro lado, tempo ainda mais fechado, com chuva desde cedo e aviso vermelho de grande perigo para tempestades no oeste do Paraná, no centro e oeste de Santa Catarina e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul.

Antes da chuva chegar, o Inmet informou que faz calor. Em Curitiba e Florianópolis, as máximas chegam a 29°C e 28°C, respectivamente.

Já no Rio Grande do Sul, a passagem da frente fria deixa a temperatura mais baixa. Em Porto Alegre, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 20°C.



