Montagem/iG 5 destaques desta sexta-feira

Ínicio da Brasil Game Show (BGS) 2026, tempestade solar deve provocar auroras boreais, bancos começam a devolver dinheiro esquecido nas bets, Grande Prêmio de Singapura e sorteio de R$ 10,3 milhões da Lotomania estão entre os destaques desta sexta-feira (9).

BGS 2026 abre as portas e reúne games, lançamentos e fãs em São Paulo

A Brasil Game Show (BGS) 2026 começa nesta sexta-feira e vai até a próxima segunda-feira (12), no Distrito Anhembi, na Zona Norte de São Paulo.

Considerada a maior da América Latina, a feira de games busca superar a marca estabelecida em 2025, de mais de 300 mil pessoas.

Tempestade solar

Uma tempestade solar, que deve ocorrer entre esta sexta-feira e domingo (11), pode gerar auroras boreais em países do Hemisfério Norte e Sul.

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), a previsão é de que a primeira nuvem solar atinja a Terra nesta sexta-feira.

Por aqui, não conseguiremos ver o fenômeno pela reação atingir altitudes mais altas, ou seja, acima da linha do Equador. A tempestade só será visível em estados do norte dos Estados Unidos como Nova York e Idaho, na Escócia, no norte do Reino Unido, na região sul da Nova Zelândia e na ilha da Tasmânia, localizada na Austrália.

Bancos devolvem dinheiro esquecido nas bets

A partir desta sexta-feira, os bancos e instituições financeiras devolvem cerca de R$ 1,325 bilhão esquecido após a Medida Provisória (MP) que acaba com as bets.

Ao todo, 86,2 milhões de contas possuem um saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99, o que, no total, representa cerca R$ 15,5 milhões conforme dados do Ministério da Fazenda.

Fórmula 1 chega a Singapura para mais uma noite de corrida

O Grande Prêmio (GP) de Singapura da Fórmula 1 já começa nesta sexta-feira.

O primeiro treino livre está marcado para acontecer às 05h30, enquanto a classificação sprint, será realizada às 09h30. Ambos os eventos tem transmissão do SporTV 3, da F1TV Pro e da Globoplay.

Lotomania sorteia R$ 10,3 milhões

Ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas no concurso 2985 da Lotomania. Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 9,3 milhões para R$ 10,3 milhões.

O próximo sorteio ocorre nesta sexta-feira, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h em casas lotéricas ou no site das Loterias Caixa.

Diferente de outras categorias da Caixa, a Lotomania oferece apenas uma possibilidade de cartela, com 50 números.



