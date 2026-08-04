Foto: Pedro H. Lopes Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

Para quem percorre a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), a imagem é familiar: pistas largas, vários quilômetros de asfalto e um fluxo constante de carros, ônibus e caminhões. Mas a importância da estrada vai muito além do deslocamento de quem viaja entre São Paulo e o interior.

Reprodução CCR Autoban Rodovia dos Bandeirantes

A Bandeirantes é uma das principais artérias rodoviárias do estado e faz parte de um corredor estratégico para a economia brasileira. Pelo caminho passam mercadorias, trabalhadores e turistas, enquanto a rodovia conecta regiões industriais e agrícolas a outros grandes eixos de transporte.

Não por acaso, a estrada aparece entre as melhores do país. Na Pesquisa CNT de Rodovias 2025, da Confederação Nacional do Transporte, a Rodovia dos Bandeirantes ficou em 3º lugar no ranking nacional.





Uma estrada criada para desafogar a Anhanguera

A história da Bandeirantes começa na década de 1970, quando São Paulo precisava ampliar sua infraestrutura rodoviária para acompanhar o crescimento econômico e o aumento da circulação de veículos.

A rodovia foi inaugurada em 28 de outubro de 1978, inicialmente planejada para melhorar a ligação entre a capital paulista e Campinas. O projeto surgiu em um período de expansão da indústria e da urbanização do estado.

A própria denominação "Rodovia dos Bandeirantes" foi oficializada em 1978, quando a antiga Via Norte recebeu o novo nome.

Foto: Motiva Autoban/ Divulgação Sistema Anhanguera e Bandeirantes

Com o passar dos anos, porém, a estrada ganhou uma função muito maior do que aquela prevista originalmente.

O prolongamento em direção ao interior avançou até Cordeirópolis, fazendo com que a SP-348 passasse a integrar uma rede ainda mais ampla de conexões. O trecho entre Campinas e Cordeirópolis foi previsto oficialmente como uma extensão estratégica da rodovia.

Hoje, a SP-348 se estende por cerca de 160 quilômetros, entre São Paulo e Cordeirópolis. Pela legislação paulista, o trecho vai do km 13,360, na capital, ao km 173,032, em Cordeirópolis.

Por que a Bandeirantes é tão importante para o Brasil?

A resposta está principalmente na posição geográfica.

A rodovia atravessa uma área que concentra parte importante da indústria, do comércio, dos serviços e do agronegócio paulista. Além disso, funciona como ligação entre a capital e municípios do interior que possuem forte atividade econômica.

Estudos do próprio estado apontam a SP-348 como um elo importante para conexões que alcançam Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Isso ajuda a explicar por que a importância da Bandeirantes ultrapassa os limites de São Paulo.

Foto: Pedro H. Lopes Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

Na prática, a rodovia faz parte de uma grande rede utilizada para levar produtos fabricados no interior aos centros consumidores e também para transportar matérias-primas e mercadorias em sentido contrário.

É um caminho essencial para caminhões que abastecem cadeias produtivas e para empresas que dependem de uma ligação rápida com a Região Metropolitana de São Paulo.

O papel de Campinas nesse corredor

Campinas ocupa uma posição estratégica dentro desse sistema.

A cidade está próxima do cruzamento de importantes rodovias paulistas, como Bandeirantes, Anhanguera, Dom Pedro I, Santos Dumont e Adhemar de Barros. Essa localização transformou o município em um dos principais pontos de conexão rodoviária do interior.

A Bandeirantes também ajuda a conectar a região ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, um dos principais terminais de cargas do país.

Documentos de planejamento do estado apontam que o terminal de cargas de Viracopos recebe mercadorias provenientes de polos industriais do interior, com acesso por diferentes rodovias, entre elas a Bandeirantes.

Isso cria uma espécie de efeito em cadeia: a estrada facilita a circulação de produtos entre empresas, centros de distribuição, aeroportos e mercados consumidores.

Bandeirantes e Anhanguera: por que existem duas rodovias?

Essa é uma das principais curiosidades para quem utiliza o sistema rodoviário da região.

Bandeirantes e Anhanguera não são simplesmente duas estradas paralelas sem relação entre si. Elas formam, juntas, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, um dos principais corredores rodoviários de São Paulo.

Foto: Acervo/Dersa Imagem aérea mostra como ficou o entroncamento entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes naquela época

A ideia de construir a Bandeirantes esteve diretamente relacionada à necessidade de ampliar a capacidade de ligação entre a capital e o interior, especialmente diante do crescimento do tráfego na Anhanguera.

Com o tempo, as duas passaram a desempenhar funções complementares.

Enquanto a Anhanguera atende um corredor que segue em direção ao interior paulista, a Bandeirantes oferece uma alternativa de alta capacidade para deslocamentos de longa distância e transporte de cargas.

Reprodução/CCR Autoban Rodovias Anhanguera e Bandeirantes ligam a capital São Paulo aos polos do interior

O sistema também se conecta a outras rodovias importantes, permitindo que o motorista alcance diferentes regiões sem precisar atravessar áreas urbanas mais densas.

O que faz a Bandeirantes ser considerada uma das melhores?

A qualidade da rodovia não depende apenas de ter asfalto em boas condições.

A Bandeirantes foi concebida com características de uma autoestrada moderna, com acessos controlados e interseções em desnível em boa parte de sua extensão. Esse modelo reduz conflitos entre veículos e ajuda a manter a fluidez do tráfego.

Ao longo das décadas, a estrada também passou por ampliações.

Entre as intervenções estão a implantação de uma quarta faixa entre São Paulo e Jundiaí, em 2006, e de uma quinta faixa no mesmo trecho, em 2014. A rodovia também recebeu investimentos em pavimentação, incluindo o uso de asfalto-borracha.

Essas melhorias acompanham uma realidade simples: quanto maior o movimento econômico do estado, maior a necessidade de capacidade, segurança e eficiência nas estradas.

Tecnologia ajuda a monitorar milhares de veículos

A infraestrutura da Bandeirantes também envolve uma estrutura tecnológica que passa despercebida para boa parte dos motoristas.

A concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes informa que possui 110 câmeras de monitoramento, 37 sistemas analisadores de tráfego, nove estações meteorológicas e 31 painéis de mensagens variáveis fixos em sua operação.

Esses equipamentos permitem acompanhar as condições da estrada e identificar ocorrências que podem interferir no trânsito.

Em uma rodovia que recebe grande quantidade de veículos diariamente, o monitoramento é importante para que equipes consigam atuar em situações como acidentes, veículos parados, alterações climáticas e congestionamentos.

O sistema administrado pela concessionária registra cerca de 955 mil veículos por dia, considerando todo o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que reúne diferentes rodovias e interligações.

Uma estrada que também movimenta o turismo

Apesar da forte presença de caminhões e veículos de carga, a Bandeirantes não serve apenas para transportar mercadorias.

A estrada também é uma das principais portas de entrada para cidades do interior paulista e facilita o acesso a destinos turísticos, hotéis, restaurantes, parques e eventos.

Jundiaí, Campinas, Santa Bárbara d'Oeste, Limeira e outros municípios estão inseridos nesse grande corredor de circulação.

Por isso, nos fins de semana e feriados, o perfil do tráfego pode mudar: além da logística e do transporte de cargas, aumenta a presença de famílias e turistas que deixam a capital em direção ao interior.

Investimento e modernização continuam

A transformação da Bandeirantes em uma rodovia de alta capacidade não terminou com sua inauguração.

Desde o início da concessão, em 1998, a administradora do sistema informa ter realizado investimentos bilionários em infraestrutura. Em 2026, a empresa afirma que já havia investido R$ 16,4 bilhões no Sistema Anhanguera-Bandeirantes desde o início da concessão.

Entre os investimentos mais recentes estão obras de adequação de estruturas, pavimentação e melhorias voltadas à segurança e à capacidade das pistas.

Em um dos exemplos, uma passarela no km 19, em São Paulo, passou por obras para aumentar o gabarito vertical de 5,40 para 5,70 metros, com investimento previsto de R$ 3,7 milhões.

Uma das principais estradas do país

A combinação entre localização, capacidade, tecnologia e investimentos ajuda a explicar por que a Rodovia dos Bandeirantes conquistou uma posição de destaque nacional.

Foto: Pedro H. Lopes Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

Em 2025, a SP-348 foi apontada como a terceira melhor rodovia do Brasil na Pesquisa CNT de Rodovias. O resultado coloca a estrada em uma posição de destaque em um país que depende fortemente do transporte rodoviário para movimentar pessoas e mercadorias.

Para Campinas e as cidades do entorno, a Bandeirantes representa acesso, emprego, indústria e circulação de pessoas.

Para São Paulo, funciona como uma das principais conexões com o interior.

E, em uma escala maior, a rodovia integra uma rede logística que conecta centros produtores, aeroportos, mercados consumidores e outros corredores de transporte.

É justamente essa combinação que transformou uma estrada criada há quase cinco décadas para melhorar a ligação entre São Paulo e Campinas em uma das infraestruturas rodoviárias mais importantes do país.