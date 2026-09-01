Um motorista sem habilitação bateu em uma viatura da Polícia Militar, no cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, na Zona Oeste de São Paulo e deixou dois policiais militares feridos. Ele estava em um carro de luxo, um Porsche Macan.
Vídeos gravados no ponto do acidente mostram a destruição na parte frontal de ambos os veículos.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais seguiram, na tarde dessa segunda-feira (31), em comboio quando o condutor do veículo de luxo tentou realizar uma ultrapassagem e bateu na viatura.
Os dois PMs sofreram lesões e foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. O motorista do Porsche não se feriu.
Após o acidente, os agentes constataram que o jovem não tinha carteira de motorista. Ele foi detido e levado ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou CNH.
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou a ocorrência às 13h42 e interditou a faixa da direita no local.