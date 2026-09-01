Reprodução Porshe bate em viatura da Polícia Militar na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo





Um motorista sem habilitação bateu em uma viatura da Polícia Militar, no cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, na Zona Oeste de São Paulo e deixou dois policiais militares feridos. Ele estava em um carro de luxo, um Porsche Macan.

Vídeos gravados no ponto do acidente mostram a destruição na parte frontal de ambos os veículos.













De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais seguiram, na tarde dessa segunda-feira (31), em comboio quando o condutor do veículo de luxo tentou realizar uma ultrapassagem e bateu na viatura.

Os dois PMs sofreram lesões e foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. O motorista do Porsche não se feriu.

Após o acidente, os agentes constataram que o jovem não tinha carteira de motorista. Ele foi detido e levado ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou CNH.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou a ocorrência às 13h42 e interditou a faixa da direita no local.



