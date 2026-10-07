Divulgação Unilever Unilever em Vinhedo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou novamente a fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo. A decisão foi publicada nesta terça-feira (06) e revoga a suspensão preventiva que havia impedido a produção na fábrica.

A liberação ocorreu depois de uma nova inspeção sanitária, realizada entre 29 de setembro e 01 de outubro, para verificar se as irregularidades identificadas anteriormente haviam sido corrigidas.

Fábrica havia sido interditada preventivamente

A suspensão da fabricação havia sido determinada pela Anvisa após uma fiscalização realizada entre 24 e 28 de agosto. Na ocasião, equipes da agência, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo encontraram falhas relacionadas às Boas Práticas de Fabricação.

Entre os problemas apontados estavam inconsistências nos controles realizados durante o processo produtivo, deficiências no monitoramento da água utilizada na fabricação e fragilidades na investigação e correção de falhas identificadas pela própria empresa.

A medida foi formalizada pela Resolução RE nº 3.443/2026 e tinha caráter preventivo. Na época, a Anvisa esclareceu que os produtos já fabricados e disponíveis no mercado poderiam continuar sendo vendidos e utilizados.

Nova inspeção confirmou correções

Com a reinspeção realizada no fim de setembro e início de outubro, a Anvisa verificou as medidas adotadas pela empresa para corrigir as não conformidades encontradas na fiscalização anterior.

A partir dessa avaliação, a agência decidiu revogar a suspensão e liberar novamente a fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade de Vinhedo.

A decisão representa, portanto, uma mudança em relação à medida anunciada anteriormente e permite que a fábrica retome a produção dos itens abrangidos pela determinação.

Produtos que já estavam nas lojas não foram recolhidos

Mesmo durante o período de suspensão, os produtos fabricados anteriormente na unidade continuaram autorizados para comercialização.

Na fiscalização que levou à suspensão, a Anvisa informou que não havia identificado evidências de contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes já produzidos. Por isso, não houve determinação para recolhimento dos produtos nem interrupção das vendas.

A medida adotada pela agência tinha como objetivo impedir a fabricação de novos lotes enquanto as falhas de controle e produção não fossem solucionadas.

O que muda para o consumidor

Com a revogação da suspensão, a unidade da Unilever em Vinhedo está novamente autorizada a fabricar os produtos de limpeza abrangidos pela decisão.

A liberação ocorre após a Anvisa verificar as adequações exigidas durante a fiscalização anterior. Os produtos que já estavam disponíveis no mercado não chegaram a ser proibidos de venda durante o período em que a fábrica esteve impedida de produzir.

A fiscalização faz parte das ações da Anvisa para verificar o cumprimento das normas sanitárias e dos procedimentos de controle de qualidade na fabricação de produtos saneantes.