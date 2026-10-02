Reprodução Anvisa proíbe gel íntimo e antitranspirante falsificados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização e o recolhimento de um lote falsificado do gel hidratante intravaginal Hidrafemme, além da apreensão de dois lotes do antitranspirante axilar Perspirex Strong. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (2).

No caso do Hidrafemme, a decisão ocorreu após a identificação de unidades falsificadas vendidas pela internet. Já os produtos Perspirex foram atribuídos a uma empresa desconhecida, que utilizou os dados cadastrais da farmacêutica Megalabs na rotulagem sem que a companhia reconhecesse a fabricação.

As determinações da agência incluem restrições à fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso dos produtos identificados.

Hidrafemme: veja como identificar o lote falsificado

A Anvisa proibiu o lote identificado como “lot 2 2511006” do Hidrafemme – Gel Hidratante Intravaginal. A medida também determina o recolhimento das unidades.

Segundo a resolução, a Helianto Farmacêutica Ltda., responsável pelo registro do produto, identificou unidades comercializadas na plataforma Shopee que apresentavam características diferentes das embalagens originais.

Entre as irregularidades encontradas estão:

Número de lote irregular: a identificação “lot 2 2511006” não corresponde a um lote comercializado no Brasil.

Caixa menor: a embalagem apresentava dimensões muito inferiores às originais.

Aplicadores diferentes: os acessórios não correspondiam aos utilizados no produto original e não cabiam adequadamente dentro da caixa.

Rótulo da bisnaga: a identificação era feita por meio de um papel impresso colado, diferente do padrão original.

As diferenças levaram à conclusão de que as unidades eram falsificadas, motivando a adoção das medidas sanitárias.

Perspirex Strong: quais lotes foram proibidos

A agência também determinou a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de dois lotes do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar.

Os lotes atingidos pela determinação são:

614323

614326

De acordo com a resolução, os produtos foram fabricados por uma empresa desconhecida, que utilizou na rotulagem os dados cadastrais da Megalabs Farmacêutica S.A.

A companhia informou à Anvisa que não reconhecia a fabricação das unidades. Por isso, os produtos foram alvo de medidas para impedir sua circulação no mercado.

A decisão se refere especificamente aos lotes indicados na resolução, e não representa, por si só, uma proibição de todas as unidades das marcas mencionadas.

O que fazer se você comprou um dos produtos

Quem comprou o Hidrafemme identificado como “lot 2 2511006” ou o Perspirex Strong dos lotes 614323 e 614326 deve conferir as informações da embalagem e evitar o uso das unidades atingidas pelas determinações sanitárias.

Também é importante guardar a embalagem e o comprovante de compra, caso seja necessário entrar em contato com o estabelecimento vendedor ou com o fabricante para obter orientações.





Em caso de dúvida sobre a autenticidade de um produto, o consumidor pode procurar os canais oficiais do fabricante e consultar os alertas e as resoluções disponíveis nos canais da Anvisa.

Produtos falsificados podem não apresentar a composição, a qualidade e as condições de fabricação esperadas. Por isso, a identificação correta do lote e a observância das determinações sanitárias são importantes para evitar a utilização de unidades irregulares.