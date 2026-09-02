Divulgação Unilever Segundo a Anvisa, a suspensão foi adotada após uma inspeção identificar falhas no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, conjunto de regras que estabelece padrões de qualidade e segurança durante o processo produtivo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A medida, publicada nesta quarta-feira (02), atinge todos os produtos saneantes fabricados na unidade. A decisão, no entanto, é preventiva: os itens que já foram produzidos e estão disponíveis no mercado não precisam ser recolhidos e continuam liberados para comercialização e uso.

Segundo a Anvisa, a suspensão foi adotada após uma inspeção identificar falhas no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, conjunto de regras que estabelece padrões de qualidade e segurança durante o processo produtivo.

Inspeção encontrou falhas no controle da produção

A fiscalização ocorreu entre os dias 24 e 28 de agosto e envolveu equipes da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo.

De acordo com a agência, foram identificadas inconsistências nos controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos.

Os fiscais também apontaram deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo e fragilidades na investigação e na correção de problemas identificados pela própria empresa.

Com isso, a fábrica ficará impedida de produzir novos lotes até que as irregularidades sejam solucionadas.

Produtos que já estão no mercado não foram afetados

Apesar da suspensão da produção, a Anvisa informou que, até o momento, não encontrou evidências de contaminação microbiológica ou outros problemas nos produtos já fabricados pela unidade.

Por essa razão, não houve determinação para interromper a venda, distribuição ou utilização dos itens disponíveis no mercado.

Também não foi estabelecido o recolhimento dos produtos.

A medida busca, segundo a agência, evitar que novos lotes sejam fabricados enquanto as falhas identificadas durante a inspeção não forem corrigidas.

O que são produtos saneantes?

Os saneantes são produtos utilizados na limpeza, desinfecção, higienização e conservação de ambientes e superfícies.

A categoria inclui, por exemplo, diferentes produtos de limpeza utilizados diariamente em residências, empresas e estabelecimentos comerciais.

A Anvisa não detalhou quais produtos específicos são fabricados na unidade de Vinhedo atingida pela decisão.

Fiscalização faz parte de operação nacional

A vistoria na fábrica da Unilever integra uma série de ações de fiscalização realizadas pela Anvisa em fabricantes de saneantes.

Segundo o órgão, sete inspeções desse tipo já foram realizadas em 2026, incluindo unidades de quatro dos maiores fabricantes do setor no Brasil.

O objetivo é verificar o cumprimento das normas de fabricação e reforçar os mecanismos de controle de qualidade dos produtos destinados à população.

A suspensão da produção foi formalizada na Resolução RE nº 3.443, publicada no Diário Oficial da União.

O iG procurou a Unilever para comentar a decisão e recebeu o seguinte retorno. Confira na íntegra.



Comunicado Unilever

A Unilever informa que recebeu a equipe da Anvisa em sua fábrica em Vinhedo (SP) para uma fiscalização na unidade de produtos de cuidados com a casa. A inspeção resultou em oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle, conforme publicado no Diário Oficial do dia 2/9/2026, relacionadas às linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas.

Todos os produtos de cuidados com a casa fabricados na unidade, de todos os lotes, seguem liberados para comercialização e uso pelos consumidores. Em nota publicada no site, a Anvisa diz que a avaliação "não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica. Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem seu recolhimento."

Por determinação da Anvisa, de forma preventiva, as linhas de fabricação destes produtos foram temporariamente suspensas para implementação das melhorias operacionais requeridas. Todas as ações foram prontamente iniciadas e já estão sendo implementadas. As demais linhas de produção da unidade seguem operando normalmente.

A Unilever continua atuando em colaboração com a Anvisa e considera os apontamentos parte importante para a evolução contínua de seus processos produtivos e de todo o setor. A empresa reafirma seu compromisso inegociável com o rigor de seus padrões de qualidade em seus 96 anos de atuação no Brasil e reitera sua prioridade absoluta com a segurança dos consumidores.