Divulgação/ Master e STF Daniel Vorcaro, dono do banco Master, e Alexandre de Moraes, ministro do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, voltaram a se comunicar, segundo informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, neste domingo (4).

Até o momento, a informação divulgada por Lauro Jardim é de que Moraes e Vorcaro voltaram a se comunicar, enquanto o ex-banqueiro continua preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Entretanto, o colunista não informou quais canais foram utilizados, quando ocorreu a retomada ou qual foi o conteúdo das conversas.

A informação também não esclarece se o contato está relacionado às investigações envolvendo o Banco Master ou a outros assuntos.

A relação entre o ministro e o ex-banqueiro passou a ser alvo de atenção após a apreensão dos celulares de Vorcaro e a análise do conteúdo pela Polícia Federal. Os registros encontrados nos aparelhos passaram a integrar as investigações sobre as relações do empresário com autoridades e integrantes de diferentes setores.

Vorcaro esteve no velório do pai de Moraes

Lauro Jardim também informou que Vorcaro esteve no velório do pai de Alexandre de Moraes, realizado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos.

A presença do ex-banqueiro no local foi apontada pelo colunista como mais um elemento relacionado à proximidade pessoal entre os dois. Contudo, a informação não detalha quando Vorcaro esteve no velório ou em quais circunstâncias ocorreu a participação.

PF encontrou mensagens entre Moraes e Vorcaro

A relação entre Moraes e Vorcaro já havia aparecido em uma perícia realizada pela Polícia Federal no primeiro dos oito celulares apreendidos com o ex-banqueiro.

Segundo relatório de 218 páginas elaborado pela PF, foram identificados registros que apontam para ao menos oito encontros pessoais entre os dois, além da troca de 52 mensagens.

O documento teve o sigilo levantado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF.

As mensagens analisadas pela PF também trouxeram informações sobre a contratação, pelo Banco Master, de serviços jurídicos do escritório Barci de Moraes, ligado à esposa do ministro.

Segundo os dados mencionados no relatório, os contratos envolveram valores de R$ 131 milhões e R$ 50 milhões.





Caso Banco Master

Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master. A instituição financeira entrou no centro de uma série de apurações sobre operações e negócios realizados pelo grupo.

A análise dos celulares do ex-banqueiro revelou contatos com autoridades, empresários, crime organizado e outras pessoas ligadas à vida pública e empresarial brasileira.

No caso de Alexandre de Moraes, os documentos da PF registraram mensagens e encontros presenciais. A retomada da comunicação entre os dois, agora divulgada por Lauro Jardim, acrescenta um novo capítulo à relação já identificada pelos investigadores.